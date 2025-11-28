La inesperada reacción de una conductora tras un accidente en Cáceres: agradecimiento y disculpas

En una época donde las redes sociales suelen ser el canal para la queja o la denuncia inmediata, un incidente vial ocurrido este viernes en las inmediaciones de la Facultad de Derecho de Cáceres ha generado una ola de comentarios positivos, gracias a la inusual y emotiva reacción de la conductora implicada.

La afectada, que sufrió un aparatoso pero afortunadamente leve accidente al reventársele una rueda y chocar contra una rotonda, ha optado por utilizar un comunicado público no para lamentarse o criticar, sino para expresar su agradecimiento a los ciudadanos que detuvieron su marcha para auxiliarla y disculparse con el resto de conductores.

"Esto no es una denuncia, pero hoy he tenido un pequeño accidente a la salida de la Facultad de Derecho... y quería dar las gracias una vez más a todas las personas que se han parado a ayudarme y a preguntarme si estaba bien, sobre todo a Marta y a su padre que no me dijo el nombre," ha escrito la joven en el grupo de Facebook Fotodenuncia Cáceres, normalmente hervidero de quejas.

Solidaridad

En su testimonio destaca la rápida respuesta de varias personas, señalando especialmente a "Marta" y a un hombre anónimo, padre de Marta, quienes brindaron asistencia inmediata en el lugar del siniestro. Un gesto que subraya el valor de la solidaridad espontánea en momentos de apuro.

Según explica, el coche quedó inmovilizado sobre la rotonda, dificultando el tráfico, particularmente el paso de los autobuses. Lejos de ignorar la molestia generada, la joven también expresa una sincera disculpa con los conductores.

"Y quería pedir disculpas a los conductores de autobús que han pasado, ya que no podía mover el coche y les he dificultado el paso. De nuevo, gracias", reitera.

El mensaje, cargado de educación cívica y gratitud, se ha convertido en un recordatorio de que, incluso en los contratiempos, la amabilidad y la ayuda desinteresada siguen siendo la norma para muchos ciudadanos.