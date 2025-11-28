La gran metamorfosis de la plaza Marrón de Cáceres empieza a ser una realidad: zonas verdes, una fuente mural, un mirador y 55 nuevos árboles

Cuando Rafa Mateos inició su campaña electoral para que le permitió llegar a alcalde de Cáceres puso sobre la mesa cuatro grandes proyectos que, a pesar de su dificultad, quería sacar adelante. El pasado verano presentó cómo sería el primero de ellos (la transformación de la avenida Virgen de la Montaña), y este viernes ya ha expuesto el segundo: la gran metamorfosis para reordenar la plaza Marrón, una de las principales entradas al casco histórico. Sobre la mesa quedan todavía los trabajos para reordenar la Ribera del Marco y la construcción del centro deportivo entre Casa Plata y Nuevo Cáceres.

Novedades

Ya son varios los gobiernos que han puesto sobre la mesa la reforma de la plaza Marrón y la calle Camino Llano (hasta la altura de la calle Colón), pero por el momento ninguno ha logrado materializarla. Este asunto histórico está cerca de un cambio total para tratar de convertirse en el acceso principal del casco antiguo de la ciudad. El principal objetivo pasa por sumar un nuevo punto de encuentro, ganar un espacio accesible y renaturalizar una vía que, hasta ahora, no ha contado con árboles ni con zonas verdes.

Presentación de la reforma de la plaza Marrón de Cáceres. / El Periódico Extremadura

El alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, ha presentado esta mañana en el salón de plenos y arropado por buena parte de su corporación el ambicioso proyecto de reforma. La calle Camino Llano se va a convertir en una plataforma única con aceras más amplias y accesibles. Para garantizar la seguridad de los viandantes, se va a colocar un pavimento diferenciado entre la calzada y el acerado para facilitar el paseo.

Árboles

La calle va a pasar de no tener ni un solo árbol a contar con 55. En el tramo más bajo de la vía se van a colocar maceteros de grandes dimensiones, y en la parte alta se harán directamente alcorques sobre el pavimento. Serán especies de gran porte para que se llene de verde el entorno y ofrezcan sombra en verano, pero que sean compatibles con el uso cotidiano de la vía.

Así será la plaza Marrón de Cáceres y Camino Llano. / CEDIDA A EL PERIÓDICO

En toda esta zona, antes de iniciar la obra, se va a renovar la red de saneamiento y abastecimiento de agua. Una vez que se concluya la pavimentación, se va a instalar también alumbrado nuevo y mucho más eficiente que el actual, así como nuevo mobiliario urbano, bancos y papeleras.

El Periódico Extremadura

Tráfico

Se podrá seguir accediendo a Camino Llano en coche, no tendrá tráfico restringido. Sí se modificará el sentido del tráfico en la calle Hernando de Soto (vía paralela) para que, en la medida de lo posible, facilite y canalice principalmente el tráfico rodado por todo el centro. El acceso a las calles Clavellinas y Roso de Luna continuará realizándose con normalidad para los vehículos que tienen los permisos y están autorizados. A la parte superior de la plaza Marrón, donde se encuentran las calles Santa Apolinia, San Vicente y Santa Bárbara, solo podrán entrar los residentes.

Menos aparcamientos

La peor noticia en cuanto a los vehículos será la pérdida de aparcamientos. Actualmente, la vía tiene unos 68, que son en línea. Con la actuación, pasarán a ser entre 18 y 20. Se van a eliminar unos 50. Los que aguantarán serán los correspondientes al primer tramo de la vía, hasta la entrada al museo Helga de Alvear. Todos los residentes podrán entrar a sus garajes sin ningún tipo de restricción.

La plaza Marrón

En cuanto a la plaza Marrón, se va a convertir "en un nuevo punto de encuentro". Se va a convertir en una gran plaza verde con bancos, formas y un árbol de mayor tamaño que estará en el centro de la plaza. Contará con zonas de césped. En el muro donde se encuentra el actual arandel habrá una fuente mural similar a la de la parte inferior de la plaza Mayor. También se han diseñado unas escaleras que van a dar acceso a una terraza-mirador, donde se podrá disfrutar de la perspectiva del Helga como principal elemento de este eje de la ciudad. Bajo este espacio habrá un nuevo aseo autolimpiable para responder a la demanda de servicios que existe en las calles de Cáceres.

Zona de descanso en las inmediaciones del museo Helga de Alvear. / El Periódico Extremadura

Será necesario reubicar la parada de contenedores y la zona de carga y descarga. Además, en la parte cercana al Helga se ganará un espacio de esparcimiento con bancos y graderíos, y un pequeño área verde para poder descansar que servirá como lugar de encuentro para los visitantes. Estos lugares de estancia son habituales en las inmediaciones de los museos, como ocurre en el Guggenheim de Bilbao.

Plazos y presupuesto

En cuanto a los plazos, la previsión es que el proyecto reciba el visto bueno definitivo durante las dos primeras semanas de enero del próximo año. El objetivo es que las obras puedan iniciarse durante la primavera y tendrá una duración aproximada de diez meses. El presupuesto ronda el millón de euros, que será financiado por el Ayuntamiento de Cáceres a la espera de que se resuelvan los Fondos EDIL de la Unión Europea, donde la ciudad incluyó esta propuesta.

"Dije hace ya más de dos años y medio que veníamos a gobernar con ambición, y creo que con proyectos como este lo estamos consiguiendo. Son aparentemente sencillos, pero van a ser transformadores para la ciudad. Se ha hablado mucho de ello durante años, y por fin va a ser una realidad", ha señalado Rafa Mateos durante la presentación de la actuación.

Tres posibilidades

Al Ayuntamiento de Cáceres, la empresa encargada de la redacción del proyecto (Aqueducto) le ofreció tres posibilidades. Se han decantado por esta porque las otras dos eran, o muy agresivas, o muy conservadoras. La primera de ellas planteaba suprimir todos los aparcamientos, mientras que la segunda pretendía dejarlo todo como está actualmente.

Dos obras a la vez

Este proyecto no tendrá necesidad de pasar por un proceso participativo al no superar los dos millones de euros, algo que sí ocurría con la remodelación de la avenida Virgen de la Montaña. Es importante destacar que existe una alta posibilidad de que ambas obras coincidan en el tiempo: "Creo que es factible ejecutarlas al mismo tiempo. Aunque están cercanas, no tienen una incidencia directa la una sobre la otra. Lógicamente, habrá que adoptar medidas de coordinación con ambas empresas que resulten adjudicatarias", ha concluido Rafa Mateos.