Un mirador único en Extremadura permitirá contemplar la nueva senda accesible de Los Barruecos de Malpartida de Cáceres como nunca antes

El Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres trabaja ya en el diseño de un mirador panorámico accesible que permitirá contemplar desde una posición elevada el nuevo tramo de la Ruta de los Sentidos y el espectacular paisaje granítico del Monumento Natural Los Barruecos. La propuesta se plantea como un complemento directo a la reciente ampliación del sendero adaptado.

El futuro espacio se ubicará en una zona elevada próxima al nuevo recorrido, escogida por su visibilidad y su bajo impacto ambiental. El proyecto incluirá una plataforma adaptada para sillas de ruedas y barandillas perimetrales, pensadas para mejorar la seguridad sin interferir en la protección del entorno.

El mirador ofrecerá una vista única del itinerario accesible, de las formaciones rocosas y de las láminas de agua que caracterizan a Los Barruecos. Permitirá a los visitantes —especialmente a quienes no puedan recorrer el sendero completo— disfrutar del monumento natural desde un punto de observación privilegiado.

Según fuentes municipales, el objetivo es mejorar la experiencia educativa y turística, integrando paneles interpretativos sobre la geología, la fauna y la historia del enclave.

La opinión del alcalde

El alcalde, Alfredo Aguilera, ha señalado que este mirador reforzará la estrategia del municipio para consolidarse como referente en turismo accesible: “Queremos que cualquier persona, tenga la movilidad que tenga, pueda disfrutar del paisaje de Los Barruecos en igualdad de condiciones”.

La importancia de los miradores: datos clave y beneficios 1. Aumento de afluencia turística Los miradores bien diseñados incrementan entre un 15% y un 30% la afluencia a un espacio natural, según análisis de destinos como Ribeira Sacra, Picos de Europa o Caminito del Rey.

Son uno de los elementos más fotografiados y compartidos en redes, lo que impulsa la promoción espontánea del lugar. 2. Mejoran la experiencia del visitante El 70% de los visitantes de espacios naturales valoran los puntos panorámicos como uno de los elementos que más recuerdan de su visita.

Los miradores permiten observar el paisaje sin degradarlo, evitando la dispersión del público por zonas sensibles. 3. Herramientas educativas e interpretativas Un mirador con paneles interpretativos puede aumentar hasta un 40% el aprendizaje sobre geología, fauna o historia del entorno.

Facilitan la divulgación del patrimonio natural, haciendo más comprensibles formaciones rocosas, ecosistemas o rutas. 4. Accesibilidad: una puerta al paisaje para todos Los miradores accesibles eliminan barreras y permiten que personas con movilidad reducida disfruten del entorno.

En muchos destinos se consideran “puntos de igualdad”, ya que ofrecen la misma calidad visual y emocional a cualquier visitante. 5. Conservación del entorno Concentrar la observación en un mirador reduce la erosión del terreno hasta en un 60% , evitando pisoteos en zonas frágiles.

Permiten controlar el flujo de personas y proteger áreas arqueológicas o biológicamente sensibles. 6. Impulso económico local Los destinos que incorporan miradores accesibles experimentan un aumento del 10% al 20% en gasto turístico local, especialmente en hostelería y guías.

Generan rutas circulares que favorecen estancias más largas en el territorio. 7. Valor paisajístico y emocional Los miradores ayudan a "leer el paisaje": ver la geología, comprender la disposición natural o apreciar la dimensión del entorno.

Son espacios de pausa y contemplación, asociados a bienestar, desconexión y salud mental. 8. Relevancia en fotografía y redes sociales En plataformas como Instagram o TikTok, los miradores generan miles de interacciones: en algunos destinos, los contenidos publicados desde un mirador representan entre el 25% y el 40% del total compartido.

Esto multiplica la visibilidad del espacio natural sin coste adicional para la administración.

El mirador se activará como segundo gran proyecto complementario al nuevo tramo adaptado y al futuro apeadero para autobuses accesibles. Con este nuevo tramo accesible y el futuro mirador, Los Barruecos continúan fortaleciéndose como un destino que combina conservación, inclusión y experiencia sensorial. El emblemático paraje —escenario de proyectos artísticos, producciones audiovisuales y referente natural en la región— amplía así su oferta para que todas las personas puedan recorrerlo, contemplarlo y sentirlo sin barreras.