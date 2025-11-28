El obispo de Coria-Cáceres acude este sábado a la eucaristía por los 75 años de la refundación de la Cofradía del Humilladero

Este sábado, 29 de noviembre, a las 18.00 horas, se celebrará en la iglesia parroquial del Espíritu Santo la Eucaristía por el 75 aniversario refundacional de la Cofradía del Humilladero. Estará presidida por el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido Arriero, concelebrada por varios sacerdotes y cantada por el Coro de la Cofradía.

Cartel de la celebración en la parroquia del Espíritu Santo. / E. P.

Este acto supondrá el recuerdo al mes de diciembre de 1950 en el que se institucionalizó la refundación de la Cofradía del Cristo del Humilladero Nuestra Señora de la Encarnación, que se había creado el 25 de marzo de 1943 y había cesado su actividad unos años antes. Aquella reorganización fue auspiciada por el Reverendo Santiago Gaspar Gil, párroco de San Mateo, y se materializó a partir de la misión popular que había tenido lugar del 13 al 22 de noviembre de 1950 en la sede canónica de la cofradía.

Desde ese momento, la hermandad fue penitencial, recuperó algunas de sus antiguas tradiciones y fue actualizándose hasta convertirse en lo que hoy es.

Monseñor Jesus Pulido, obispo de la diócesis de Coria-Cáceres / El Periódico

Tras la eucaristía, se entregará una serie de obsequios y reconocimientos, particularmente a todos los mayordomos que ha tenido desde 1950.