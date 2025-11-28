Iglesia
El obispo de Coria-Cáceres acude este sábado a la eucaristía por los 75 años de la refundación de la Cofradía del Humilladero
Será concelebrada por varios sacerdotes y cantada por el Coro de la Cofradía. A partir de las 18.00 horas en la iglesia del Espíritu Santo
Este sábado, 29 de noviembre, a las 18.00 horas, se celebrará en la iglesia parroquial del Espíritu Santo la Eucaristía por el 75 aniversario refundacional de la Cofradía del Humilladero. Estará presidida por el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido Arriero, concelebrada por varios sacerdotes y cantada por el Coro de la Cofradía.
Este acto supondrá el recuerdo al mes de diciembre de 1950 en el que se institucionalizó la refundación de la Cofradía del Cristo del Humilladero Nuestra Señora de la Encarnación, que se había creado el 25 de marzo de 1943 y había cesado su actividad unos años antes. Aquella reorganización fue auspiciada por el Reverendo Santiago Gaspar Gil, párroco de San Mateo, y se materializó a partir de la misión popular que había tenido lugar del 13 al 22 de noviembre de 1950 en la sede canónica de la cofradía.
Desde ese momento, la hermandad fue penitencial, recuperó algunas de sus antiguas tradiciones y fue actualizándose hasta convertirse en lo que hoy es.
Tras la eucaristía, se entregará una serie de obsequios y reconocimientos, particularmente a todos los mayordomos que ha tenido desde 1950.
- Cáceres se prepara para el gran cambio: los nuevos aparcamientos disuasorios que pretenden transformar la ciudad (y evitar el caos del centro)
- Ilusión en el Rodeo de Cáceres por la apertura de un nuevo supermercado: 'Es una magnífica noticia para un barrio en expansión
- Años de infierno': condenados cuatro menores por un caso extremo de hostigamiento continuado a un compañero en Cáceres capital
- Lizarrán regresa al centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres: 'Necesitamos trabajadores, ofrecemos 1.600 euros netos y 40 horas semanales
- Los negocios chinos ya no son de 'Todo a 100': Andy y Ana abren su tienda de moda en pleno corazón de Cáceres
- Cáceres desentierra un tesoro de 17.000 años: arranca la apertura de la Cueva del Conejar
- El Supremo condena al director de una residencia de mayores de Cáceres por intrusismo y revelación de secretos
- Nada frena la promoción de vivienda pública en Cáceres: luz verde a cien pisos en El Junquillo, y otros cien están a punto de empezar a construirse