El paisajista contemporáneo Miguel Urquijo diseñará los jardines de los apartamentos de lujo del Palacio de Abrantes de Cáceres

Han creado jardines por todo el país, proyectos que dejan boquiabiertos a los más adoradores del paisajismo. Y ahora van a dejar su huella en Cáceres. El Estudio de Paisajismo Urquijo-Kastner dejará su impronta en los lujosos apartamentos turísticos que se van a crear en el Palacio de los Duques de Abrantes, ubicado en las 'cuatro esquinas', con el diseño de los jardines y la piscina del recinto.

Su historia

El estudio fue fundado por Renate Kastner y Miguel Urquijo en el año 2001. Ella es licenciada en paisajismo por la Universidad Técnica de Múnich/Weihenstephan. Él, en Biología por la Universidad de Buckingham, en Inglaterra. Renate comenzó a trabajar en la zona de Baviera en 1995, donde ejerció su actividad en jardines públicos y privados, urbanismo e impacto ambiental. Miguel había realizado distintos espacios por su cuenta, el primero de ellos en 1993. Juntos, han desarrollado todo su trabajo en el territorio nacional. Sus proyectos son detallistas y tienen una cuidada forma de trabajar.

Miguel Urquijo. / E. P.

En su página web han publicado lo que es, para ellos, un jardín. "Un espacio de naturaleza contenida y controlada en el que dar salida a nuestro impulso de crear y controlar. Esa capacidad nos define como humanos. Es razonable pensar que el jardín será más respetuoso con las formas, modos y elementos que componen el paisaje, y es seguro que nos seguirá dando placer y cobijo, favoreciendo la expresión de nuestra tendencia innata de centrarnos en la vida y, por tanto, sanando el espíritu", señalan.

Trabajos

Entre sus trabajos más impresionantes se encuentran jardines en Ávila, Ibiza, Toledo, Madrid, Salamanca y también en Cáceres, a los pies de Monfragüe.

Galería | Así son los jardines de Urquijo-Kastner /

Auge del turismo de lujo

El auge del turismo lujoso en Cáceres ya es una realidad. Con la apertura del Hotel Hilton de Godoy hace unos meses, el siguiente espacio que abrirá sus puertas cumpliendo con estas características será el futuro Palacio Duque de Abrantes. Hay que añadir también el hotel restaurante Relais & Chateaux Atrio.

Obras

Una de las personas que componen la Oficina de Arquitectura Beta.Ø (firma que se encarga de las obras), Borja Peña, ha abierto las puertas a todo el mundo para explicar cómo va el proceso de creación del futuro recinto hotelero (cabe recordar que la promotora es Inversiones Albarragena). Han publicado en sus redes sociales todos los avances: "Pronto podréis verlo todo", señala. La fecha de apertura estimada es en otoño del próximo año 2026.

El Palacio de Abrantes, en obras. / Carlos Gil

Las obras se iniciaron en julio de 2024. El recinto incluirá suites, piscina y gimnasio en pleno centro histórico, al lado de la plaza Mayor de Cáceres. Serán un conjunto de apartamentos con servicios comunes. La reforma del inmueble la está ejecutando la constructora Abreu (la misma que hizo la rehabilitación del Palacio de Godoy, promovido por la peruana Scipion) y cuyo coste supera el millón de euros. El presupuesto es de 800.000 euros.

Historia

Abrantes es un palacio del siglo XVI, un edificio muy austero que al exterior presenta algunos elementos góticos, estilo arquitectónico de gran presencia en todo el edificio destacando la torre defensiva que posee un gran matacán, expresan desde el consorcio Cáceres Ciudad Histórica.

Fue mandado construir por Francisco de Carvajal, arcediano de Plasencia. A nivel patrimonial, el palacio conserva en su interior dos portadas renacentistas realizadas por el cantero Pedro Gómez, siguiendo modelos de Sebastian Serlio, el arquitecto manierista italiano.

Desde los ochenta fue una residencia femenina de estudiantes comandada por las religiosas de las Hijas de Cristo Rey. Cerró en 2017 y se puso a la venta, hasta que dos años más tarde fue adquirida por los inversores. Y fue en 2022 cuando el Ayuntamiento de Cáceres confirmó que había presentado el proyecto básico y había recibido el visto bueno de la comisión de seguimiento.