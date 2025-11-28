La pista de patinaje de la plaza Mayor de Cáceres ultima su montaje y comenzará a generar el hielo en las próximas horas

El montaje de la pista de hielo que se va a realizar en la ciudad de Cáceres ya se está ultimando y la superficie sobre la que se generará el hielo es visible durante la jornada de este viernes. Lamentablemente, la empresa concesionaria del servicio no ha llegado a tiempo para que estuviese disponible durante el encendido navideño, pero todo apunta a que no se retrasará en exceso su apertura.

La pista de patinaje de la empresa Donaelia SL (Torre del Mar, Jaén) será de hielo natural y tendrá una superficie de 800 metros cuadrados en total. Es la más grande que se haya montado en la historia de la ciudad, y se va a convertir en la principal atracción navideña en las próximas semanas. Tanto es así que la infraestructura que se está montando tiene unas dimensiones tan grandes que ocupa más de la mitad de la plaza Mayor.

Retraso

El problema del retraso de su apertura ha llegado por la generación de electricidad. El ayuntamiento facilitó la instalación eléctrica, según ha confirmado el alcalde de la ciudad, Rafa Mateos. "Debe ser una cuestión de la empresa con el suministrador de energía en la que nosotros no tenemos nada que ver", ha concluido.

Una vez que esté lista la instalación eléctrica, las máquinas iniciarán la generación de hielo, que será presumiblemente en las próximas horas. Falta por conocer la fecha de apertura, que dependerá de este mencionado proceso. El alcalde ha señalado que podría ser el próximo lunes o martes.

28 de noviembre

La empresa podría comenzar a usar el servicio a partir de este 28 de noviembre, pero el retraso no es un inconveniente para el ayuntamiento. "No tenían la obligación de abrir hoy. Simplemente, el plazo en que podían utilizar el servicio era desde este viernes hasta el día 7 de enero", ha concluido Mateos.