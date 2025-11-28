Los Premios de la Música Extremeña regresan al Gran Teatro con una gala reforzada y un jurado de más de 30 expertos

Los Premios de la Música Extremeña (PME) volverán a convertir el Gran Teatro de Cáceres en el gran escaparate del talento regional. La gala de 2026, organizada por el Ayuntamiento de Cáceres, se celebrará el 7 de marzo y consolida estos galardones como la cita anual de referencia para visibilizar y reconocer la creación musical hecha en Extremadura.

La presentación del calendario de los premios tuvo lugar este jueves con la participación del concejal de Cultura del Ayuntamiento, Jorge Suárez; el secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, Francisco Palomino; y la jefa del Área de Cultura de la Diputación de Cáceres, Ada Salas, instituciones que respaldan y fortalecen el proyecto.

Según explicó el concejal, la gala volverá a llenar las 550 butacas del emblemático teatro y podrá seguirse en streaming, lo que permitirá sumar más de 2.000 espectadores en formato online. El objetivo es ampliar el impacto y acercar la música extremeña a nuevos públicos dentro y fuera de la región.

La edición de 2026 llegará con una de sus principales novedades: la creación de un jurado altamente especializado compuesto previsiblemente por más de 30 profesionales vinculados a la música, la programación cultural, la gestión artística y la comunicación. Esta decisión, destacan desde la organización, busca reforzar la transparencia, el rigor y la calidad del proceso de selección.

El calendario, marcado por fases y participación abierta

Los premios se estructuran en cinco fases que arrancan en noviembre y culminan con la gala de marzo:

Noviembre 2025 : apertura de formularios para actuaciones en directo (17/11–15/12) y para jurado profesional (19/11–23/12).

: apertura de formularios para actuaciones en directo (17/11–15/12) y para jurado profesional (19/11–23/12). Diciembre 2025–Enero 2026 : presentación de candidaturas (16/12–15/01).

: presentación de candidaturas (16/12–15/01). Enero 2026 : selección de nominados y votaciones (26/01–16/02).

: selección de nominados y votaciones (26/01–16/02). Febrero 2026 : cierre de votaciones (16/02).

: cierre de votaciones (16/02). Marzo 2026: Gala PME 2026 el día 7.

Chloe Bird repite como maestra de ceremonias

La artista y comunicadora Chloe Bird, una de las figuras más ligadas al proyecto, volverá a presentar una gala que incluirá actuaciones en directo y la entrega de los galardones. Un formato que cada año reúne a artistas, industria, medios y público, y que se ha convertido en un punto de encuentro imprescindible para el sector musical extremeño.

La edición 2026 incorpora un abanico de categorías que reflejan la diversidad del panorama creativo: Raíces, Mejor Evento Musical, Mejor Banda o Artista, Mejor Vídeo, Mejor Diseño Gráfico, Mejor Producción, Mejor Directo, Solista Destacado, Mejor Álbum o EP, Mejor Año Profesional, Premio de Honor, Mejor Canción y Mejor Banda o Artista Novel.

El concejal Jorge Suárez expresó su satisfacción por el crecimiento de los premios en apenas tres ediciones. “Desde el Ayuntamiento, liderar este proyecto que valora la actividad cultural que se hace en la ciudad y en toda Extremadura aporta mucho valor al objetivo de Capital Cultural 2031”.

Suárez subrayó también el trabajo conjunto entre administraciones: “Se trata de potenciar el talento que tenemos en Extremadura y caminar juntos para construir una tierra mejor”.

Con un jurado profesionalizado, un calendario claro y una gala que volverá a llenar el coliseo cacereño, los Premios de la Música Extremeña refuerzan su papel central en la difusión y celebración del talento musical de la región.