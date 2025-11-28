¿Repartir el correo en Cáceres montado en un patinete eléctrico? Esta es la novedosa idea

El sindicato CCOO ha denunciado que Correos pretende obligar al personal de reparto a pie de la provincia de Cáceres a utilizar patinetes eléctricos con un carro incorporado, una medida que, según avisa la organización sindical, expone a los trabajadores a un “riesgo de sufrir accidentes graves”.

CCOO sostiene que este nuevo equipo de trabajo es, “a todos los efectos legales, un vehículo de movilidad personal (VMP)”, lo que implica que debe circular por la calzada junto al tráfico rodado. De este modo, afirma que su uso “supone asumir un riesgo grave de sufrir accidentes graves e incluso mortales”.

La organización sindical acusa a los directivos de Correos de “irresponsabilidad” y de “precarizar las condiciones laborales y la seguridad”. En la nota de prensa, CCOO lamenta que la decisión se adopte “despreciando los posicionamientos en contra” expresados por todas las organizaciones sindicales de la empresa postal.

Correos, "la única empresa pública que quiere usar VMP para el reparto"

El sindicato, mayoritario en Correos, subraya que “ningún correo público europeo utiliza VMP en tareas de reparto por su peligrosidad y falta de eficacia”. Añade que su uso se limita a personal de reparto de algunas plataformas de riders que “padecen una situación de precariedad laboral”.

CCOO recuerda que ya logró paralizar un intento anterior de introducir estos vehículos durante la presidencia de Juan Manuel Serrano, por lo que afirma que “sorprende” que la actual dirección, encabezada por Pedro Saura, “ignore los argumentos preventivos y de seguridad para imponer su uso, buscando publicitar una falsa imagen de modernidad”.

Críticas a la falta de complemento de peligrosidad y a los riesgos añadidos

La organización destaca que Correos dispone de casi 14.000 vehículos de dos y cuatro ruedas, en su mayoría ecológicos, diseñados para circular con seguridad por la calzada. Frente a ello, denuncia que el “carro asistido” híbrido que la empresa pretende implantar es “incluso más peligroso” porque incorpora un carro sobrecargado “que dificulta su conducción”.

Además, señala que los trabajadores a pie no percibirían el complemento de peligrosidad que sí cobran, por convenio, miles de repartidores que utilizan motocicletas o vehículos de cuatro ruedas, lo que, a su juicio, supone un intento de “precarizar las condiciones laborales”.

El sindicato respalda sus críticas con datos sobre siniestralidad: los accidentes con VMP con daños al conductor aumentaron en España un 23 por ciento el último año (396 siniestros, 240 heridos y 14 fallecidos). Desde 2020, estos siniestros han crecido más de un 400 por ciento, superando a los de ciclomotores.

CCOO exige parar la implantación y advierte de posibles acciones penales

Por todo ello, CCOO ha requerido a la dirección de Correos que paralice la implantación de los VMP y abandone de forma definitiva esta medida. El sindicato advierte de que, en caso de producirse una desgracia derivada de su uso, denunciará por la vía penal a los responsables de haber impuesto la decisión.