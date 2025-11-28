La Ribera del Marco celebra sus X Jornadas con ponencias, mesa redonda y una plantación de olmos en Cáceres

La Asociación de Amigos de la Ribera del Marco celebrará los próximos 29 y 30 de noviembre las X Jornadas sobre Cáceres y la Ribera del Marco, una cita consolidada que busca difundir el valor histórico, social y ambiental de este enclave único de la ciudad. Las actividades se desarrollarán entre la Biblioteca Pública de Cáceres y el tramo alto de la Ribera, combinando divulgación, reivindicación y acción directa de recuperación del entorno.

Programa para redescubrir la Ribera

Las jornadas comenzarán el sábado 29 en el salón de actos de la Biblioteca Pública con cuatro ponencias y la proyección del documental Hay un río en mi ciudad.

A las 11.00 horas, la escritora y profesora Pilar López Ávila presentará su libro Un olmo en la ribera, una obra que reivindica la memoria natural del cauce y que conecta directamente con la recuperación del olmo como símbolo del paisaje ribereño. Durante el acto se proyectará el documental de José Manuel Rubio, que profundiza en la historia y el valor ecológico del río.

A continuación, a las 12.30 horas, la directora del Museo de Cáceres, Raquel Preciados Penis, ofrecerá la ponencia El Museo de Cáceres. Un mirador a la Ribera del Marco, una aproximación a la relación histórica y patrimonial entre la ciudad y su corredor verde.

Por la tarde, a las 17.30 horas, Manuel Santiago y Pedro Moreno repasarán la trayectoria de la 'Plataforma Ribera del Marco Viva', movimiento ciudadano clave en la defensa y recuperación del valle. Finalmente, a las 19.00 horas, geólogos, biólogos y astrónomos participarán en la mesa redonda La Sierra de la Mosca, paisaje protegido, donde se abordará la necesidad de preservar este entorno natural fundamental para la ciudad.

Plantación de olmos para recuperar la memoria verde

El domingo 30 de noviembre, a partir de las 10.00 horas, se celebrará una plantación colectiva de olmos resistentes a la grafiosis en el tramo alto de la Ribera, con punto de encuentro junto al viaducto frente a los Juzgados. La iniciativa adquiere un valor especial porque los olmos plantados estarán dedicados a personas y colectivos vinculados a la defensa y difusión de la Ribera, entre ellos María Jesús Santiago Fernández, directora de la Biblioteca Pública, Manuel Santiago, miembro de la 'Plataforma Ribera del Marco Viva', los vecinos del Alto de Fuente Fría, el escritor Salvador Vaquero, Raquel Preciados, directora del Museo de Cáceres, y Alfonso Encinas, exdirector de Urvipexsa recientemente fallecido.

La plantación se realizará con olmos de diferentes clones resistentes a la grafiosis, una enfermedad que devastó las olmedas tradicionales en todo el país. Estos ejemplares han sido donados por el Ministerio para la Transición Ecológica, a través del Centro Nacional de Recursos Genéticos Forestales Puerta de Hierro, y permitirán reforzar la presencia de esta especie emblemática en la Ribera, favoreciendo la recuperación del ecosistema y la biodiversidad del cauce. Los trabajos se desarrollarán sobre terrenos municipales del Ayuntamiento de Cáceres, con la colaboración de la cooperativa Actyva y el grupo Protectores Cactus, entidades implicadas en la restauración y el mantenimiento de espacios naturales urbanos.

Participación activa de la ciudadanía

Las X Jornadas sobre Cáceres y la Ribera del Marco vuelven a subrayar la importancia de este corredor ecológico como patrimonio natural, histórico y cultural. Entre la reflexión, la divulgación y la acción directa, la iniciativa refuerza un mensaje claro, la Ribera del Marco es un espacio vivo cuya protección depende de la participación activa de la ciudadanía.