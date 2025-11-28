San Blas, entre estética y comodidad: "Han convertido el barrio en el aparcamiento de la plaza Mayor de Cáceres"

San Blas atraviesa una etapa de transformación que divide opiniones entre sus residentes. Mientras algunos celebran la renovación del entorno y la mejora de ciertos servicios, otros consideran que la barriada ha perdido comodidad y vida propia. Lo que para unos es embellecimiento urbano, para otros es un conjunto de medidas que dificultan la convivencia y el día a día de sus vecinos.

La reforma de su avenida principal, finalizada a mediados del pasado año, ha reabierto un viejo debate en esta barriada cacereña: ¿están los cambios pensados para mejorar la vida de sus vecinos o para embellecer el paso hacia la ciudad monumental y agradar a quienes solo transitan de visita?

La percepción de los vecinos difiere en algunos aspectos, pero hay un punto común que se repite: el barrio no es el mismo que hace unos años. “Han convertido San Blas en el aparcamiento de la plaza Mayor”, subraya Andrés Holguín, quien lleva 15 años viviendo en la barriada. Aunque afirma que llevo un tiempo fuera de casa por asuntos de trabajo, asegura que no reconoce su barrio.

Aparcar, cada vez más difícil

La reforma, dice, “ha estropeado San Blas”, y a su juicio los cambios han sido poco funcionales. “Ha sido una chorrada estética que ha provocado que ya no se pueda estacionar en ningún lado. Creo que San Blas es el aparcamiento de la plaza Mayor”.

Camionero de profesión, recuerda que antes podían estacionar en la zona del cementerio, algo imposible desde que se habilitó el área para las caravanas. Con ese cambio y la eliminación de espacios tradicionales de aparcamiento, encontrar un hueco a ciertas horas se ha convertido en una auténtica odisea. “No nos han dado ninguna solución. Como los vehículos son los enemigos del modernismo, tendremos que tener todos patinetes eléctricos”, sentencia.

Los hosteleros de la avenida San Blas advierten que muchos coches aparcan en las zonas habilitadas para carga y descarga, lo que puede acabar deteriorando el nuevo acerado. A su vez, exponen que la limpieza “ha ido a peor” y critican el reciente cambio de ubicación de los contenedores, lo que obliga a muchos vecinos a desplazarse más para tirar la basura.

El turismo, prioritario

Pero las quejas no acaban ahí. Para Maribel García, vecina de la zona, el barrio ha perdido vida. “Conozco San Blas desde hace muchos años y nunca lo he visto así. Siempre ha sido un barrio tranquilo, pero ahora parece que está muerto”. Algunos residentes señalan el cierre de varios negocios y otros en traspaso como símbolo de ese declive.

El gran problema de fondo, afirman, es que todo se hace pensando en el turismo: “Lo que hagan en el barrio para mejorar la zona monumental es un perjuicio para nosotros. Todo parece muy bonito, pero la realidad no es así”, explica Holguín, quien puntualiza que “la ciudad puede lucir más ordenada, sin coches mal aparcados y con menos basura a la vista”, pero para quienes viven allí, las ventajas son más bien escasas.

Imagen de la avenida San Blas, antes de la remodelación. / El Periódico

Otra mirada desde dentro

Sin embargo, también hay residentes que ofrecen una perspectiva muy distinta. Como Miguel Ángel Liberal, que considera que la reforma ha sido muy positiva para el barrio: “Ha quedado todo muy bien y está en buenas condiciones”. Admite, eso sí, que la pérdida de aparcamientos es “el principal problema” en la actualidad, aunque no lo vive con la misma gravedad: “Antes había muchísimo sitio y ahora es un poco más complicado”.

Para Ángeles Collado, el barrio está hoy “mejor preparado”, beneficiando a los negocios de hostelería e impulsando un ambiente más dinámico en sus calles. La vecina de San Blas valora especialmente la variedad de servicios disponibles y las mejoras en términos de accesibilidad, además de un aspecto que en otras zonas de la ciudad está generando numerosas quejas: la iluminación. Algo que, en su opinión, ayuda a que las calles resulten más seguras y transitables.