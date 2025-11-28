Nuestro pasado
La Singer llega a Cilleros y Correos estrena edificio: 1928, un año de revolución en Cáceres
Mientras Doña Lucrecia Alfaro enseñaba a coser a las niñas con la última maravilla tecnológica, la ciudad celebraba la apertura del edificio de Correos y Telégrafos, símbolo de modernidad y progreso que aún perdura
En 1928 el descubrimiento de la Singer fue el no va más en la ciudad, Doña Lucrecia Alfaro, maestra nacional, enseña a coser a las niñas de Cilleros en cuya escuela de niñas se instala una máquina Singer, lo último en revolución tecnológica. En numerosas tiendas de Cáceres también podían encontrarse. A este descubrimiento se suma el estreno del nuevo edificios de Correos. El día 20 de septiembre se procede a la entrega del suntuoso edificio, construido en la calle Donoso Cortés de Cáceres, para albergar la jefatura de Correos y Telégrafos, lugar donde permanecería durante muchos años y cuyo edificio aún se conserva.
Datos curiosos sobre Correos
Correos en España tiene sus raíces en el siglo XVIII, aunque el servicio postal ya existía de manera informal desde la Edad Media. El primer servicio organizado de correos con carteros y rutas fijas fue creado en 1716 bajo el reinado de Felipe V.
Actualmente maneja millones de cartas y paquetes cada día, siendo un engranaje clave para el comercio electrónico, además, algunas de sus instalaciones cuentan con sistemas automatizados que clasifican paquetes a velocidades impresionantes. Por no hablar de que tiene presencia en prácticamente todos los pueblos de España, incluso los más pequeños y remotos.
Correos ha emitido sellos conmemorativos desde hace más de 150 años, y algunos sellos antiguos se cotizan a precios muy altos entre coleccionistas. Han llegado a lanzar sellos inspirados en personajes de la cultura pop, ciencia, naturaleza y eventos históricos.
- Cáceres se prepara para el gran cambio: los nuevos aparcamientos disuasorios que pretenden transformar la ciudad (y evitar el caos del centro)
- Ilusión en el Rodeo de Cáceres por la apertura de un nuevo supermercado: 'Es una magnífica noticia para un barrio en expansión
- Años de infierno': condenados cuatro menores por un caso extremo de hostigamiento continuado a un compañero en Cáceres capital
- Lizarrán regresa al centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres: 'Necesitamos trabajadores, ofrecemos 1.600 euros netos y 40 horas semanales
- Los negocios chinos ya no son de 'Todo a 100': Andy y Ana abren su tienda de moda en pleno corazón de Cáceres
- Cáceres desentierra un tesoro de 17.000 años: arranca la apertura de la Cueva del Conejar
- El Supremo condena al director de una residencia de mayores de Cáceres por intrusismo y revelación de secretos
- Nada frena la promoción de vivienda pública en Cáceres: luz verde a cien pisos en El Junquillo, y otros cien están a punto de empezar a construirse