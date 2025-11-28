La Singer llega a Cilleros y Correos estrena edificio: 1928, un año de revolución en Cáceres

En 1928 el descubrimiento de la Singer fue el no va más en la ciudad, Doña Lucrecia Alfaro, maestra nacional, enseña a coser a las niñas de Cilleros en cuya escuela de niñas se instala una máquina Singer, lo último en revolución tecnológica. En numerosas tiendas de Cáceres también podían encontrarse. A este descubrimiento se suma el estreno del nuevo edificios de Correos. El día 20 de septiembre se procede a la entrega del suntuoso edificio, construido en la calle Donoso Cortés de Cáceres, para albergar la jefatura de Correos y Telégrafos, lugar donde permanecería durante muchos años y cuyo edificio aún se conserva.

Datos curiosos sobre Correos

Correos en España tiene sus raíces en el siglo XVIII, aunque el servicio postal ya existía de manera informal desde la Edad Media. El primer servicio organizado de correos con carteros y rutas fijas fue creado en 1716 bajo el reinado de Felipe V.

Repartidores de Correos hace más de 100 años. / Cedida

Actualmente maneja millones de cartas y paquetes cada día, siendo un engranaje clave para el comercio electrónico, además, algunas de sus instalaciones cuentan con sistemas automatizados que clasifican paquetes a velocidades impresionantes. Por no hablar de que tiene presencia en prácticamente todos los pueblos de España, incluso los más pequeños y remotos.

Correos ha emitido sellos conmemorativos desde hace más de 150 años, y algunos sellos antiguos se cotizan a precios muy altos entre coleccionistas. Han llegado a lanzar sellos inspirados en personajes de la cultura pop, ciencia, naturaleza y eventos históricos.