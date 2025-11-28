Más de 500 viviendas públicas en Cáceres: ¿Cuáles son los requisitos para conseguirlas?

La promoción de vivienda pública en la ciudad de Cáceres va como un tiro. Gracias al plan Habita Extremadura que Urvipexsa, empresa pública de la Junta, está llevando a cabo por toda la región para crear hasta 3.000 casas por toda la región, en la ciudad se van a construir una sexta parte del proyecto total.

El anterior gerente de la firma, Alfonso Encinas, lamentablemente fallecido hace unos meses, puso los cimientos de un proyecto fundamental para la región que ahora la nueva directora, Marta Herrera, continua. En la capital provincial, los proyectos más avanzados son las cuatro torres que tendrán 200 viviendas en El Junquillo. El contrato para redactar el proyecto de la tercera y cuarta fase de las obras en El Junquillo acaba de adjudicarse al estudio cacereño Luis Durán y creará otras cien nuevas viviendas del programa especial en la misma parcela en la que otras dos promociones de otros cien pisos están a punto de comenzar a construirse.

CEDIDA

Ubicación

Los inmuebles estarán ubicados en la parcela ubicada entre las calles Dalia y Amapola. Desde el primer momento, se anunció que se levantarían cuatro torres con pisos que tendrían entre 60 y 80 metros cuadrados. El nuevo contrato supone el proyecto de las dos últimas infraestructuras. Además, se dio a conocer que costarían entre 110.000 y 139.000 euros, con trastero y plaza de garaje incluidos.

Con respecto a la altura, el edificio contará con ocho plantas más el bajo (unos 25 metros de alto). Habrá 41 casas de tres dormitorios y nueve de dos habitaciones. Además, el objetivo es construir 68 plazas de párking divididas en dos sótanos y 57 trasteros.

Parcela de El Junquillo donde se construirán viviendas públicas / Carlos Gil

Propiedad del solar

Urvipexsa obtuvo la propiedad del solar en el año 2016, pero no se ha desarrollado el proyecto pese a contar con licencia desde 2019. Para la calificación provisional del inmueble, era necesario segregar la parcela. Se solicitó la licencia y fue concedida en enero de 2020. A pesar de tener en regla los permisos, la promotora decidió no desarrollar finalente la obra. Hace unos meses, se retomó la idea y se actualizó el proyecto redactado en un inicio para adecuarlo a la normativa vigente, un paso previo necesario y ya finalizado.

El diseño de los bloques, con terrazas y amplias zonas ajardinadas, se haría con parámetros de eficiencia energética y adaptado a las necesidades de cada demandante, en el caso de que alguien tuviera algún tipo de problema de movilidad.

Fotogalería | Sorteo cien viviendas protegidas en el barrio cacereño de El Junquillo /

Requisitos

La firma pública está trabajando actualmente con encuestas personalizadas en cada municipio. Para optar a estas casas hay que cumplir dos requisitos: no tener otra vivienda en propiedad y que el ingreso del núcleo familiar se encuentre entre los 8.400 y 37.800 euros brutos al año (entre el 1 y el 4,5 del Inducador Público de Renta de Efectos Múltiples), aunque existe la intención de subirlo hasta los 42.000.