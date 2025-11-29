Aparcamiento, negocio y turismo: el barrio de San Blas de Cáceres busca su identidad tras la reforma

San Blas atraviesa una etapa de profunda transformación que ha dividido a sus residentes. Lo que para algunos supone un avance en accesibilidad, estética urbana y seguridad, para otros representa una pérdida de comodidad y de identidad vecinal. La reforma de su avenida principal, finalizada a mediados del pasado año, ha reabierto un viejo debate: ¿están los cambios pensados para mejorar la vida de los vecinos o para embellecer el acceso a la ciudad monumental en beneficio del turismo?

La mayoría coincide en algo: el barrio ya no es el mismo.

Comparación con otros barrios reformados

Lo que ocurre en San Blas no es un caso aislado. En ciudades como Toledo, Salamanca o Ávila, las reformas de zonas históricas han generado tensiones similares: pérdida de aparcamiento, aumento del tránsito turístico y cierre de comercios tradicionales. En muchos casos, los beneficios reales no se aprecian hasta pasados varios años.

Impacto en la calidad de vida

La calidad de vida en San Blas depende mucho del perfil del vecino. Para quienes dependen del coche, la reforma supone más inconvenientes que mejoras. Para otros, la accesibilidad, el orden urbanístico y la iluminación aportan una mayor sensación de bienestar que compensa el resto de cambios.

El traslado de contenedores, sin embargo, es unánimemente criticado por obligar a recorrer más distancia para tirar la basura, mientras algunos hosteleros denuncian un deterioro de la limpieza.

Aparcamiento, un conflicto creciente

Andrés Holguín, vecino desde hace 15 años, asegura que no reconoce su barrio tras varios meses fuera por motivos laborales. Considera que la reforma “ha estropeado San Blas” y que los cambios han sido “una chorrada estética” que ha reducido drásticamente el aparcamiento. “Han convertido San Blas en el aparcamiento de la plaza Mayor”, lamenta.

Antes, recuerda, los residentes podían estacionar en la zona del antiguo cementerio, algo imposible desde que se habilitó como área para caravanas. La eliminación de varios espacios tradicionales de estacionamiento ha convertido la búsqueda de un hueco en “una odisea”, especialmente en horas punta. “Como los vehículos son los enemigos del modernismo, tendremos que tener todos patinetes eléctricos”, ironiza.

Los hosteleros de la avenida San Blas aseguran que muchos vehículos acaban ocupando las zonas de carga y descarga, lo que podría dañar el nuevo acerado. También advierten de que la limpieza “ha ido a peor” y critican el reciente traslado de contenedores, que obliga a los residentes a caminar más para depositar la basura.

La avenida San Blas, renovada tras la reforma finalizada el verano pasado. / Carlos Gil

¿Cómo resolver el aparcamiento?

Entre las posibles soluciones planteadas por los propios vecinos figuran: Recuperar zonas de estacionamiento mediante una reorganización del tráfico; crear áreas de aparcamiento regulado para residentes; habilitar un parking disuasorio cercano; establecer permisos exclusivos en determinadas franjas; y reforzar la vigilancia en las zonas de carga y descarga.

El turismo, protagonista involuntario

Otro punto de conflicto es la percepción de que la reforma prioriza el tránsito turístico sobre la vida cotidiana. Vecinos como Maribel García, que conoce la barriada desde hace décadas, creen que San Blas ha perdido vitalidad: “Siempre ha sido un barrio tranquilo, pero ahora parece que está muerto”. El cierre de negocios y locales en traspaso refuerza esta sensación de declive.

Holguín insiste en que “todo se hace pensando en el turismo”. A su juicio, la ciudad “puede lucir más ordenada, sin coches mal aparcados y con menos basura”, pero las ventajas para los residentes son escasas.

Los turistas, en cambio, suelen valorar positivamente el embellecimiento y la mejora del recorrido hacia la ciudad monumental, aunque muchos desconocen las dificultades que afrontan los vecinos.

Más servicios, más luz y una nueva imagen

No todas las opiniones son negativas. Miguel Ángel Liberal considera que la reforma “ha sido muy positiva” y que el barrio “ha quedado muy bien”. Reconoce la pérdida de plazas de aparcamiento, pero no la vive como un problema grave: “Antes había muchísimo sitio y ahora es un poco más complicado”.

Imagen de la avenida San Blas, antes de la remodelación. / El Periódico

Ángeles Collado, también residente, afirma que San Blas está ahora “mejor preparado”, algo que, según sostiene, beneficia a los negocios y aporta dinamismo a la zona. Valora especialmente la mejora en accesibilidad, la variedad de servicios y una iluminación reforzada que hace las calles más seguras.

Mirando al futuro: un barrio que busca equilibrio

Los vecinos más críticos temen que San Blas se convierta en una zona de paso, perdiendo su esencia. Otros creen que la mejora estética y de servicios puede atraer nueva vida comercial a medio plazo. El futuro del barrio dependerá de la capacidad municipal para equilibrar turismo y convivencia.

Para ello, los residentes se preguntan cómo participar más en las decisiones urbanísticas. La respuesta pasa por asociaciones vecinales, consultas públicas, reuniones con el Ayuntamiento y participación activa en foros municipales de urbanismo y movilidad.

San Blas, hoy, sigue buscando su lugar entre la ciudad monumental y la vida de barrio. Y lo hace con un debate más vivo que nunca.