Sucesos
Tres atenciones sanitarias y un susto con los bomberos: las incidencias del exitoso encendido navideño en Cáceres
DYA Extremadura y el Sepei recibieron avisos que resolvieron en el momento
Cáceres todavía está viviendo la resaca emocional de uno de los momentos más esperados del año. Sin duda, el encendido navideño se están convirtiendo en santo y seña de la ciudad, y este viernes se demostró con una plaza Mayor abarrotada de cacereños de todas las edades para disfrutar de una tarde más que especial.
Pero también se produjeron incidencias destacadas durante la tarde. Los sanitarios de DYA Extremadura, que desplazaron dos ambulancias hasta el casco histórico para atender posibles sucesos, y los bomberos del Sepei (Servicio de Extinción y Prevención de Incendios de la diputación), recibieron hasta cuatro avisos.
Incidencias sanitarias
Por un lado, los sanitarios confirman a este diario que tuvieron que efectuar tres atenciones médicas. Dos de ellas fueron mareos sufridos por chicas jóvenes que estaban en la plaza Mayor. La última, fue una herida en un niño. Los tres no sufrieron mayores problemas y recibieron el alta in situ.
Bomberos
Sin embargo, una de las cuestiones que más preocupó a los cacereños fue ver a una dotación de los bomberos de Cáceres adentrarse en la calle San Antón. Algunos especularon con la posibilidad de que hubiese ocurrido algo grave durante el encendido. Sin embargo, este diario ha podido confirmar que simplemente acudieron a la calle Parras por un aviso debido a un posible escape de gas. Por suerte, la situación no fue a mayores.
- Cáceres se prepara para el gran cambio: los nuevos aparcamientos disuasorios que pretenden transformar la ciudad (y evitar el caos del centro)
- Ilusión en el Rodeo de Cáceres por la apertura de un nuevo supermercado: 'Es una magnífica noticia para un barrio en expansión
- Años de infierno': condenados cuatro menores por un caso extremo de hostigamiento continuado a un compañero en Cáceres capital
- El chef cacereño Juanma Zamorano denuncia públicamente una situación de acoso y no descarta acciones legales
- Lizarrán regresa al centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres: 'Necesitamos trabajadores, ofrecemos 1.600 euros netos y 40 horas semanales
- El Supremo condena al director de una residencia de mayores de Cáceres por intrusismo y revelación de secretos
- Cáceres desentierra un tesoro de 17.000 años: arranca la apertura de la Cueva del Conejar
- Atascos en Pintores y hasta fallos de cobertura: el encendido de Navidad de Cáceres rompe todos los pronósticos con un lleno histórico