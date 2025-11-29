Tres atenciones sanitarias y un susto con los bomberos: las incidencias del exitoso encendido navideño en Cáceres

Cáceres todavía está viviendo la resaca emocional de uno de los momentos más esperados del año. Sin duda, el encendido navideño se están convirtiendo en santo y seña de la ciudad, y este viernes se demostró con una plaza Mayor abarrotada de cacereños de todas las edades para disfrutar de una tarde más que especial.

Pero también se produjeron incidencias destacadas durante la tarde. Los sanitarios de DYA Extremadura, que desplazaron dos ambulancias hasta el casco histórico para atender posibles sucesos, y los bomberos del Sepei (Servicio de Extinción y Prevención de Incendios de la diputación), recibieron hasta cuatro avisos.

Carlos Gil

Incidencias sanitarias

Por un lado, los sanitarios confirman a este diario que tuvieron que efectuar tres atenciones médicas. Dos de ellas fueron mareos sufridos por chicas jóvenes que estaban en la plaza Mayor. La última, fue una herida en un niño. Los tres no sufrieron mayores problemas y recibieron el alta in situ.

Bomberos

Sin embargo, una de las cuestiones que más preocupó a los cacereños fue ver a una dotación de los bomberos de Cáceres adentrarse en la calle San Antón. Algunos especularon con la posibilidad de que hubiese ocurrido algo grave durante el encendido. Sin embargo, este diario ha podido confirmar que simplemente acudieron a la calle Parras por un aviso debido a un posible escape de gas. Por suerte, la situación no fue a mayores.