El boom de la vivienda pública en Cáceres: ubicación, precios y claves del proyecto que transformará la ciudad

La promoción de vivienda pública avanza con una velocidad inédita en Cáceres. Las cuatro torres previstas en la parcela R7-B de El Junquillo, que sumarán 200 viviendas protegidas, representan una de las operaciones urbanísticas más importantes de la última década en la ciudad. Esta actuación forma parte del plan Habita Extremadura impulsado por Urvipexsa (empresa pública de la Junta), que prevé levantar más de 3.000 pisos protegidos en toda la región, una sexta parte de ellos en la capital cacereña.

No será la única en la ciudad, ya que se pretenden levantar hasta 344 pisos en otros enclaves como Residencial Universidad, Nueva Ciudad, Vegas del Mocho y Residencial Gredos.

El impulso definitivo al proyecto llegó con el trabajo iniciado por el anterior gerente, Alfonso Encinas, y que ahora continúa la directora Marta Herrera. La adjudicación del contrato para redactar el proyecto de la tercera y cuarta fase de las viviendas, otorgado al estudio cacereño Luis Durán, marca el arranque de un nuevo ciclo en el desarrollo residencial de la ciudad.

Demanda disparada: tres solicitudes por cada vivienda

La demanda para acceder a estas viviendas ya triplica la oferta disponible. Urvipexsa ha recibido más de 300 encuestas para las siguientes 100 viviendas del enclave, aunque estas expresiones de interés no garantizan el acceso: los solicitantes deberán cumplir los requisitos establecidos en las bases de vivienda protegida.

La elevada demanda refleja la dificultad actual de acceder a la vivienda en Cáceres, donde los precios del mercado privado han escalado durante el último año. Aunque el precio medio del metro cuadrado en la ciudad ronda los 1.300 euros, las viviendas protegidas de El Junquillo se ofrecen entre 110.000 y 139.000 euros (60–80 metros cuadrados) con plaza de garaje y trastero incluidos.

El Junquillo, motor de expansión urbana y económica

Las nuevas promociones situarán 200 hogares entre las calles Dalia y Amapola, en un barrio que está llamado a convertirse en uno de los pilares de crecimiento de Cáceres. Su desarrollo generará empleo directo en el sector de la construcción e indirecto en comercio, transporte y servicios públicos. La operación urbanística contribuirá también a fijar población joven y a dinamizar la actividad económica en la ciudad.

CEDIDA

Diseño sostenible y eficiencia energética

Las futuras viviendas contarán con ocho plantas más bajo (un total de unos 25 metros de altura), 41 pisos de tres dormitorios y nueve de dos. Los bloques se han planteado con amplias terrazas, zonas ajardinadas y criterios de sostenibilidad que incluyen aislamiento térmico, instalaciones eficientes y diseño adaptado para personas con movilidad reducida. La promoción contempla 68 plazas de aparcamiento en dos sótanos y 57 trasteros.

Se espera que los edificios dispongan de sistemas de ahorro energético y un diseño bioclimático orientado a reducir consumos, lo que les permitirá alinearse con los estándares actuales de eficiencia energética.

Fotogalería | Sorteo cien viviendas protegidas en el barrio cacereño de El Junquillo /

Cómo optar a una vivienda: requisitos y proceso

Urvipexsa está realizando encuestas personalizadas para conocer las necesidades reales de los solicitantes. Para acceder a una vivienda protegida deben cumplirse dos criterios principales: no tener otra vivienda en propiedad e ingresos anuales del núcleo familiar entre 8.400 y 37.800 euros, con la intención de elevar el umbral superior hasta 42.000.

Entre los aspirantes se realizará una selección según los requisitos establecidos en las bases y, posteriormente, un sorteo público entre quienes cumplan con toda la documentación. Habrá lista principal y lista de reserva para cubrir posibles renuncias.

Transparencia y adjudicación: un proceso supervisado

La adjudicación de los proyectos y la futura entrega de viviendas siguen los procedimientos públicos habituales: concursos abiertos, mesas de contratación y sorteos con listas de admitidos y excluidos, además de periodos de reclamaciones. Esta transparencia es clave para garantizar equidad y credibilidad ante la ciudadanía.

Galería | Solares de Cáceres en los que construirá Urvipexsa 293 viviendas /

Plazos: de la licencia a la entrega de llaves

Las primeras 100 viviendas ya están a la espera de los últimos trámites administrativos y de la financiación bancaria para licitar las obras. Una vez adjudicadas, la construcción tendrá un plazo que oscila entre 18 y 24 meses hasta la entrega a los propietarios.

La tercera y cuarta fase, recientemente adjudicadas, avanzarán en paralelo y permitirán completar las 200 viviendas previstas en El Junquillo.

Un proyecto con impacto regional

La operación en Cáceres se complementa con otras iniciativas en ciudades como Badajoz, Zafra, Mérida o Plasencia, donde el Plan Habita Extremadura avanza para dar respuesta a la necesidad de vivienda en una región con fuerte demanda y escasa oferta regulada. Cáceres, con una sexta parte de las futuras viviendas públicas, se sitúa a la cabeza de este impulso residencial.