Cáceres aprovecha los últimos coletazos del Black Friday con descuentos de hasta el 60%: "Me he comprado el FIFA por 40 euros"

El Black Friday ya no es solo el viernes. Se extiende durante toda la semana, e incluso va más allá. Hay establecimientos que llevan ofreciendo ofertas durante todo el mes de noviembre. Y es normal. El número de personas a la que atrae va en aumento cada año, y los negocios tienen en estas fechas una de sus temporadas marcadas en rojo en el calendario.

Así ocurre en el centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres. Este sábado, todas las cristaleras tenían todavía las pegatinas que señalaban los descuentos. La mayoría, entre el 20 y el 30 por ciento. Pero había otros que eran aún más suculentos: hasta un 60%.

Alegría

De una de las tiendas salía un joven con un aparente estado de alegría: "Me he comprado el FIFA por 40 euros", contaba ilusionado. Y es que este juego, que lleva a la venta desde el mes de septiembre, no suele costar nunca menos de 65. De ahí que esbozase una gran sonrisa.

Álvaro y Laura venían desde Riolobos porque, aunque ya habían estado a comprar con motivo del Black Friday, tenían que aprovechar este fin de semana para devolver algunas prendas que no les habían quedado bien. "Hemos venido varias veces. Todavía es temprano y no parece que haya mucha gente, pero sí que se suele aprovechar bastante que haya descuentos", indican.

Testimonios

Valentín es el gerente de la tienda de deporte Sprinter y asegura que "este año está teniendo bastante tirón" con respecto al año anterior: "Hemos dado una subida en ventas importante durante toda la semana, pero este viernes ha sido el día más fuerte". Tienen un descuento del 20% en todos los productos de la tienda y pretenden abrir sus puertas también este domingo: "Es aperturable, así que ¿por qué no?".

Valentín, gerente de Sprinter. / E. P.

Ivana es trabajadora del establecimiento Hand's, donde ofrecen cafés y postres de todo tipo. "Este año, se ha visto que ha habido mucho movimiento porque la gente está adelantando las compras navideñas, aunque no ha sido necesario reforzar la plantilla. Hemos tenido que poner un poco más de nuestra parte, pero no hemos contemplado contratar a más personas", cuenta.

Últimos coletazos

La ciudad de Cáceres está aprovechando de los últimos coletazos del Black Friday, donde los suculentos descuentos mandan y los cacereños acuden para efectuar posibles compras. Este sábado, se han producido largas colas en todos los establecimientos que demuestran el buen funcionamiento de estas ofertas, tanto para los compradores, como para los negocios.