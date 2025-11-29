Cáceres impulsa su tejido asociativo con unas jornadas que reúnen a colectivos de toda la ciudad

El movimiento asociativo de Cáceres ha sido el protagonista de las jornadas “Cáceres Participa 2.5”, un foro celebrado este sábado en la Casa de la Cultura Rodríguez Moñino que ha reunido a asociaciones y colectivos de la ciudad para compartir experiencias, fortalecer la participación ciudadana y fomentar redes de colaboración.

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, destacó durante su intervención el papel decisivo del tejido asociativo en la construcción de una ciudad más cohesionada. El regidor afirmó que “las decisiones solo tienen sentido si atienden a una necesidad real de mejora de la vida de los ciudadanos y de la sociedad”, y defendió que las asociaciones desempeñan un papel esencial al trasladar al Ayuntamiento las demandas de sus colectivos y barrios.

Habitantes

Mateos subrayó que la ciudad se construye entre todos sus habitantes. “Cáceres la hacemos entre todos, y no es una frase hecha. Estoy profundamente convencido de que Cáceres es la suma de todo lo que aportamos los cacereños, desde quien abre una tienda en un barrio, hasta quien trabaja en una obra, quien barre una calle o quien organiza un concierto”.

El alcalde agradeció la vitalidad que generan las asociaciones, destacando que facilitan la participación de niños y niñas en actividades sociales, aportan apoyo en situaciones diversas y dinamizan la vida comunitaria de Cáceres con miles de personas implicadas.

Trabajo continuo

Para concluir, reiteró la disposición del consistorio a continuar trabajando de forma conjunta con el movimiento asociativo. “Sabéis que podéis contar con el Ayuntamiento de Cáceres, con nuestra concejala Jacobi Ceballos y con el resto de la corporación, para seguir aportando y sumando con un único objetivo: conseguir la mejor ciudad posible”.

La jornada se desarrolló con un ambiente de diálogo y colaboración, con el objetivo de fortalecer las redes entre las entidades participantes y reforzar la participación ciudadana en la vida municipal.