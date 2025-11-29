Cáceres da todos los pasos previos para que la Ribera del Marco sea, por fin, un espacio verde más de la ciudad

La renaturalización de la Ribera del Marco estaba prevista como un proyecto a medio-largo plazo. Y así va a ser. Pero tan importante es que exista ese proyecto, como que todos los pasos previos se den de la forma correcta. Este era una de las cuatro grandes actuaciones que Rafa Mateos quería acometer en la ciudad, y que incluyó en su programa electoral junto a las reformas de la avenida Virgen de la Montaña y la plaza Marrón, y la construcción de un complejo deportivo con piscina climatizada entre las barriadas de Casa Plata y Nuevo Cáceres.

Nueva depuradora

La noticia publicada ayer de que el Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) había autorizado la licitación del contrato para construir la nueva estación depuradora de aguas residuales en el Marco (una infraestructura clave para garantizar el tratamiento adecuado de las aguas, acompañar el crecimiento demográfico de la ciudad y mejorar el estado del Guadiloba), ha caído bien en el Ejecutivo de Rafa Mateos, alcalde cacereño: "Una prioridad que remarqué cuando llegué a la alcaldía era que, si queríamos hacer algo con la Ribera, el colector tenía que salir del cauce. Lo conseguimos en los primeros meses de gobierno tras hablar con Acuaes. Ahora, se construirá uno nuevo a través de un baipás por fuera del Marco".

Mateos ha señalado que, una vez que se vayan realizando las actuaciones, podrán ir licitando trabajos de mejora ambiental para la conservación del espacio verde. De forma paralela, se ha generado crédito para la redacción del Plan Director, que tiene que aclarar cómo actuar en cada paso.

Puesta en valor

"No queremos que sea una simple zona verde, sino que se mantengan los usos tradicionales y ponerlos en valor", ha continuado Mateos, incidiendo en que "no podemos olvidar nuestro origen, ya que es una zona donde hubo una actividad económica importante". Es importante señalar que se van a realizar trabajos que, al ser bajo tierra, no son visibles, pero que requieren esfuerzo y una gran partida económica porque son realmente necesarias.

Por otro lado, en la ciudad se sigue trabajando para cambiar gran parte de la red de saneamiento y abastecimiento, "unas obras que son molestas, que complican el día a día de la ciudad, pero que nos permiten que, cuando abrimos el grifo, el agua salga limpia", Por ello, se está actuando y se continuará haciendo en la Ronda de San Francisco, la calle Argentina, la avenida de Alemania, Camino Llano o Virgen de la Montaña.

Complejo deportivo

Por otro lado, durante la jornada de este viernes Mateos habló también del complejo deportivo de Nuevo Cáceres y Casa Plata: "Están redactándose los pliegos para licitar la primera fase", señaló. Además, anunció que se van a acometer gracias a una subvención de la Junta de Extremadura. El objetivo es, también, licitar el proyecto en los próximos meses.