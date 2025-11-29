Negocios
Casa Palacchio abre sus puertas en la parte antigua de Cáceres por todo lo alto: no faltaron el jamón ibérico y los embutidos
El nuevo local de copas de la parte antigua fue inaugurado este viernes, pero no abrirá al público hasta el próximo jueves
El nuevo local de tardeo y copas de la parte antigua de Cáceres ya ha abierto sus puertas. 'Casa Palacchio', ubicado en la Cuesta de la Compañía, justo al lado de la iglesia de la Preciosa Sangre y en el antiguo local de 'La Casa del Sol', celebró en la noche de ayer un evento de inauguración en el que no faltaron el jamón ibérico y los embutidos. A pesar de esta cita, no estará abierto al público de forma definitiva hasta el próximo jueves por la tarde.
Este histórico edificio del siglo XVIII ubicado en plena parte antigua ya tiene nueva vida. La Casa de los Vargas-Figueroa se ha converitido en un establecimiento gestionado por Juan Manuel Fernández, Ignacio Criado, Alberto Gascón y Javier Acosta. El espacio pertenece a la Fundación Gaspar del Búfalo y fue sometido a una importante reforma en los últimos años para la creación de un albergue, un restaurante, una sala de proyectos sociales y un centro de interpretación tras una inversión de 1,5 millones de euros.
Historia
El espacio era gestionado hasta principios de este 2025 por la empresa Sol Naciente, que había creado el recinto 'La Casa del Sol'. Ahora, pasará a denominarse 'Casa Palacchio' y lo explotarán durante los próximos 15 años. "Llevábamos mucho tiempo buscando un lugar que nos permitiese tener posibilidades en cuanto a espacio, y creemos que este es el idóneo. Es un edificio histórico, la localización es perfecta y el estado tan bueno en el que está tras la rehabilitación integral", indica Fernández, uno de los socios.
El equipo empresarial lleva varios años dedicado al mundo de la hostelería y la restauración, y este nuevo espacio les permitirá lograr un mayor desarrollo: "Tenemos el antiguo bulevar, que es un local pequeñito. Necesitábamos más sitio, y en Cáceres no hay muchas más oportunidades como esta. Es el sitio perfecto", incide Fernández.
Cátering
Además, se inauguró el nuevo cátering del empresario Juan Manuel Fernández, que lleva el nombre 'Bombón'. En encargado de aportar la comida fue Zeus Carrero, de la empresa Extreibéricos y que en las próximas semanas abrirá la primera boutique del ibérico de la ciudad en la calle San Pedro (se llamará El Tinao). "Ayer desembarcamos en Casa Palacchio con nuestros ibéricos, y sí hubo víctimas. Gente que dijo 'solo una tapita' y terminó en '¿y si me adoptáis?'", bromeaba en sus redes sociales.
