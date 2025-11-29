Explosión de participación en el Premio Antonio Rubio Rojas de Cáceres, que corona a Daniel Cotta como ganador

El escritor malagueño Daniel Cotta Lobato ha ganado el XV Certamen Literario Ciudad de Cáceres (Premio Antonio Rubio Rojas) con su relato “Ítem más”, en una edición marcada por un notable incremento de participación. En total se han presentado 117 obras, un aumento cercano al 300% respecto al año anterior, gracias a la ampliación de bases y a la posibilidad de enviar relatos a través de una plataforma digital.

El premio está dotado con 3.000 euros, tras duplicarse este año la cuantía económica, y el texto ganador será presentado en la próxima Feria del Libro de Cáceres.

El concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha valorado este impulso como un “rotundo éxito” y ha destacado la calidad de los trabajos recibidos. “Hemos visto un impulso mayor a este certamen, con 117 obras donde hemos destacado una mayor calidad y unas historias que han unido visiones muy diferentes de nuestra ciudad”, ha afirmado.

Nuevas medidas

Suárez también ha subrayado la importancia de las medidas impulsadas por el equipo de gobierno para abrir el certamen a todos los países de habla hispana, aumentar la dotación económica y permitir el envío digital de relatos, acciones que “han aumentado notablemente la participación”.

Además de numerosos puntos de España, han llegado obras de Andorra, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Alemania, México, Mozambique, Perú, Portugal, Estados Unidos y Venezuela, lo que evidencia el alcance internacional del certamen.

Jurado

El jurado ha deliberado sin conocer la identidad de los autores y ha estado compuesto por el concejal de Cultura, Jorge Suárez, como presidente, y los vocales Mª Carmen Barrantes Vinagre, Santos Benítez Floriano, Francisco de Borja Gutiérrez, Fernando Jiménez Berrocal, Pilar López Ávila, Rosa Eugenia Montes Doncel y Vicente Rodríguez Lázaro.

Este año el certamen ha contado con una única modalidad y ha duplicado su dotación económica (de 1.500 a 3.000 euros), con el objetivo de reforzar su prestigio y continuar profundizando en la historia, personajes y vínculos internacionales de la ciudad de Cáceres, además de apoyar a los autores participantes.