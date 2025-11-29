‘La Gata’, Miguel Rumbao y The Ruffos: teatro familiar, fusión musical y soul-rock, este sábado en Cáceres

Teatro familiar y música en directo por toda la ciudad.

La Sala Maltravieso acoge 'La Gata' este sábado

La Sala Maltravieso, en la calle Parras, ofrecerá este sábado 29 de noviembre a las 12.00 horas el montaje teatral La Gata. Una leyenda con botas, una propuesta dirigida a público familiar a partir de 4 años.

La Gata. Una leyenda con botas, representación teatral. / Cedida

La obra, una comedia dinámica y visual, combina humor físico, marionetas de hilo y objetos reciclados que cobran vida para narrar una versión diferente del clásico cuento. 'La Gata. Una historia con botas' invita a reír, sorprenderse y descubrir que cada relato puede tener múltiples versiones y que todas merecen ser contadas.

Miguel Rumbao presenta su sonido mestizo en el Espacio Belleartes

El productor, músico y compositor Miguel Rumbao ofrecerá este 29 de noviembre, de 17.00 a 18.30 horas, un concierto en el Espacio Belleartes, donde desplegará su inconfundible fusión de ritmos del mundo, música analógica y texturas electrónicas cargadas de alma.

Con una trayectoria marcada por años como percusionista junto a Manu Chao, Rumbao ha iniciado una etapa en solitario en la que explora influencias que van del reggae al flamenco, del dub al swing. Entre sus trabajos más destacados figura 'Corazón Omar', un remix oficial de un tema inédito del álbum 'Viva Tú' de Manu Chao, firmado bajo su propio nombre artístico.

Cartel oficial del concierto. / Cedida

El público podrá disfrutar de un repertorio compuesto y producido íntegramente por él, caracterizado por una estética artesanal, humana y profundamente intencionada.

The Ruffos sacuden El Corral de las Cigüeñas con un viaje sonoro a los 60 y 70

La banda The Ruffos actuará este 29 de noviembre, a las 17.30, en El Corral de las Cigüeñas, con un concierto cargado de soul, funk y rock que promete devolver al público "a donde pertenece".

Con un repertorio que viaja por los inagotables años 60 y 70, el grupo ofrecerá temas reconocibles y otros que sorprenderán, con un estilo que mezcla guiños cinematográficos, para crear una experiencia vibrante. Integrada por cinco músicos profesionales y amigos de toda la vida que por fin se reencuentran tras dos décadas con ganas de tocar juntos, The Ruffos nace como un proyecto lleno de energía, "dedicado a interpretar temazos y hacer disfrutar al público sin concesiones".