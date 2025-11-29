Sucesos
Heroico rescate entre las llamas en Cáceres: un hombre, salvado de un incendio en su vivienda
El afectado, hallado seminconsciente, fue evacuado por los agentes de la Policía Local de Cáceres
Agentes de la Policía Local de Cáceres rescataron el pasado jueves (27 de noviembre) a un hombre que se encontraba semiinconsciente en el interior de su vivienda, donde se había producido un incendio que obligó a desalojar momentáneamente a todos los vecinos debido a la gran humareda generada.
La historia
Según informó el cuerpo policial, los agentes acudieron al domicilio tras recibir el aviso de los residentes del edificio, quienes aseguraban que dentro del inmueble permanecía al menos una persona en paradero desconocido. Al no recibir respuesta a sus llamadas y ante la densidad del humo, los policías decidieron acceder al interior.
Propagación del fuego
En la cocina retiraron varios enseres que podrían haber favorecido la propagación del fuego. Posteriormente localizaron en una de las habitaciones a un hombre semiinconsciente, que apenas reaccionaba. Tras sacarlo a la calle, el afectado recuperó parcialmente la consciencia, aunque no pudo confirmar el paradero de su madre, con quien comparte la vivienda. Los agentes regresaron nuevamente al interior y comprobaron que no se encontraba allí.
Servicios sanitarios
Los servicios sanitarios atendieron al hombre en el lugar, mientras que los bomberos se encargaron de ventilar la vivienda. Una vez controlada la humareda y asegurado el inmueble, los vecinos pudieron regresar con normalidad a sus domicilios.
