'In memoriam'
El homenaje más sentido de Cáceres a Antonio Luis Suárez, fallecido hace un año, al ritmo de El Redoble
Sus dos hijos, Antonio Luis y Jorge, dirigieron el concierto de la Banda Sinfónica Provincial
El Gran Teatro de Cáceres vivió anoche un sentido homenaje a Antonio Luis Suárez, histórico músico y exponente cultural de la ciudad, que falleció en diciembre de 2024. La Banda Sinfónica de la Diputación Provincial de Cáceres se encargó de una cita inolvidable y cargada de sentimientos en honor al maestro cuya vida estuvo entregada a la música y la enseñanza.
Cacereño universal, llevó el nombre de su ciudad con orgullo tanto como solista como en su faceta de director. Hombre de pelo blanco, sonrisa infinita y un temple tranquilo, supo contagiar su pasión y su energía infatigable a varias generaciones. Fue un gran músico, un gran gestor y un gran director, pero, sobre todo, fue un profesor excepcional y un creador incansable de proyectos que hoy siguen dando vida a la cultura musical de nuestra región.
Legado
Su legado también es familiar: esposo de una mujer admirable, que con esfuerzo y sacrificio construyó a su lado un hogar donde la música era raíz y destino. Padre que inspiró caminos musicales, y de dos hijos que ahora siguen sus pasos. Antonio Luis es el director titular de la Banda, y Jorge es concejal de Cultura. Este último también tuvo la oportunidad de dirigir a los músicos, visiblemente emocionado. Tras concluir la canción, tomó la batuta y lanzó un beso al cielo del Gran Teatro.
El tono musical fue diverso, pero si hay una canción que destaque sobre las demás es El Redoble, que retumbó en las paredes de 'la bombonera' cacereña. A la cita acudieron representantes institucionales como el presidente provincial, Miguel Ángel Morales, o el teniente alcalde del ayuntamiento, Emilio Borrega.
