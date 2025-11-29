El homenaje más sentido de Cáceres a Antonio Luis Suárez, fallecido hace un año, al ritmo de El Redoble

El Gran Teatro de Cáceres vivió anoche un sentido homenaje a Antonio Luis Suárez, histórico músico y exponente cultural de la ciudad, que falleció en diciembre de 2024. La Banda Sinfónica de la Diputación Provincial de Cáceres se encargó de una cita inolvidable y cargada de sentimientos en honor al maestro cuya vida estuvo entregada a la música y la enseñanza.

Cacereño universal, llevó el nombre de su ciudad con orgullo tanto como solista como en su faceta de director. Hombre de pelo blanco, sonrisa infinita y un temple tranquilo, supo contagiar su pasión y su energía infatigable a varias generaciones. Fue un gran músico, un gran gestor y un gran director, pero, sobre todo, fue un profesor excepcional y un creador incansable de proyectos que hoy siguen dando vida a la cultura musical de nuestra región.

CEDIDA

Legado

Su legado también es familiar: esposo de una mujer admirable, que con esfuerzo y sacrificio construyó a su lado un hogar donde la música era raíz y destino. Padre que inspiró caminos musicales, y de dos hijos que ahora siguen sus pasos. Antonio Luis es el director titular de la Banda, y Jorge es concejal de Cultura. Este último también tuvo la oportunidad de dirigir a los músicos, visiblemente emocionado. Tras concluir la canción, tomó la batuta y lanzó un beso al cielo del Gran Teatro.

Un instante del concierto. / CEDIDA

El tono musical fue diverso, pero si hay una canción que destaque sobre las demás es El Redoble, que retumbó en las paredes de 'la bombonera' cacereña. A la cita acudieron representantes institucionales como el presidente provincial, Miguel Ángel Morales, o el teniente alcalde del ayuntamiento, Emilio Borrega.