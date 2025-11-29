40 años, 25.000 alumnos y el legado del Maestro Kim: "Hablo de Cáceres como si fuese mi pueblo"

"Más que un gimnasio y sus alumnos, esto ya es una familia, mi familia". El emotivo homenaje por los 40 años al Maestro Kim Young Goo ha abarrotado por completo este sábado el complejo deportivo de Mejostilla que lleva su nombre. No ha faltado nadie, ni tampoco un detalle. Todo ha estado preparado con mucho mimo por su hijo, Yon.

Programa

El programa contemplaba todo tipo de actividades. Las autoridades han ido llegando en torno a las 18.00 horas, y acto seguido ha tenido lugar una exhibición de Tae Guk Kim por parte de un grupo de alumnos. Además, se ha proyectado la historia de estas cuatro décadas y ha tenido lugar una breve consumición al concluir. Entre las personas que han acudido se encontraba el alcalde de la ciudad, Rafa Mateos.

Las imágenes del homenaje al maestro de taekwondo Kim Young Goo en Cáceres / Carlos Gil

"Es muchísimo tiempo. En estos 40 años han pasado por aquí cerca de 25.000 cacereños. Pueden parecer muchos, pero es la verdad", contaba a este periódico justo antes de que iniciase la exhibición. Y eso que realizar la entrevista no ha sido sencillo porque alumnos, profesores, amigos, padres y familiares pasaban por su lado para saludarle con la típica reverencia oriental, a lo que él respondía con un cálido abrazo por el ambiente festivo y emocional que se estaba viviendo.

Historia

"Agredezco mucho a todo el mundo. Hay alumnos que llevan 40 años viniendo aquí. Estoy muy orgulloso de todo lo que hemos logrado. Ya hablo de Cáceres como si fuese mi pueblo, mi casa. Todos se han portado de 10 conmigo", asevera el Maestro.

Y es que han pasado ya 40 años desde que, a finales de 1985, Kim y su mujer, Sin, pararan en Cáceres de camino a Sevilla. La historia la repite siempre que puede. Aparcaron su Seat 127 en la calle Arturo Aranguren y se toparon con una tienda en traspaso. No había pasado ni una hora y ya estaba todo en marcha. Pertenecía a Muebles Marcos, y la compraron. Al matrimonio coreano, él siete veces campeón de su país de taekwondo (lo que equivale al mundo en este deporte), le gustó la ciudad extremeña para vivir y para montar allí un gimnasio, el Tae Guk Kim. De ahí no se movieron. Ahí, en realidad, no ha pasado el tiempo. Es más, parece que se ha detenido.

Una persona muy querida

Al Maestro se le adora en la ciudad. Cuando cumplió 30 años desde su llegada, en 2015, le pusieron su nombre a la instalación deportiva donde se ha celebrado este sábado el evento. Eso sí. No todo va a ser en el gimnasio: esta noche habrá una cena en el restaurante Big House de la avenida Ruta de la Plata para culminar la celebración a la que asistirán más de un centenar de invitados. Además, se disputará un trofeo de golf.

Es un homenaje más que merecido a una persona que lleva difundiendo la cultura, los valores y la integridad cuatro décadas a través del Taekwondo. “Tae significa pierna, kwon significa puño y do significa mente. Por eso siempre imparto yo las primeras clases a mis alumnos, para mentalizarlos de que antes de utilizar el puño y la pierna hay que respetar al padre, luego hay que respetar a los hermanos, luego a los amigos, a los profesores y educadores, porque si no respetamos y no somos educados no avanzamos”. Kim explica así su deporte, pero en el fondo habla de la vida, la que él ha dado siempre pensando en los demás y en ese respeto.