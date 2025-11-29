La hostelería de la plaza Mayor de Cáceres alucina con el encendido navideño: “Nunca había venido tanta gente”

Eran las cinco de la tarde. Quedaban todavía dos horas y media para que comenzase el encendido de la Navidad en la plaza Mayor de Cáceres. Sin embargo, fue el momento en que comenzó a llegar la gente. La cita programada por el ayuntamiento fue todo un éxito de público, pero los cacereños sabían que, si querían disfrutarlo desde una buena posición, tenían que llegar temprano. Así lo hicieron.

La fiesta fue mayor. Primero con el videomapping sobre la fachada del consistorio, después con el encendido y, por último, con un gran concierto de María Parrado donde destacaron las canciones Disney. Y los negocios alucinaron con la gran afluencia de gente.

Testimonios

Así lo demuestra Sheila, de la cafetería Zeri's. “Lo de este viernes ha sido increíble. Empezamos a notar la afluencia a las cinco y media de la tarde. Desde ahí, fue un lleno completo. Estaba en el interior del establecimiento y es que no veía los edificios del otro lado de la plaza”, incide.

Carlos Gil

No fue necesario retirar la terraza, pero sí reacondicionarla. “Hubo que reubicar las mesas para que no obstaculizara el paso de la gente o por si tenía que entrar un vehículo para recoger a alguien. La hicimos más alargada, en lugar de cuadrada”, precisa.

Sheila, del Zeris de la plaza Mayor de Cáceres. / E. P.

Churrería

La churrería del Grupo Alcántara está emplazada justo al lado de las escalinatas consistoriales. Antonio es uno de los trabajadores y señala que no pudieron abrir la tienda hasta después del encendido. “Tuvimos mucho éxito con los churros porque había muchísima gente. Era imposible pasar con la cantidad de gente que había. Fue todo un éxito de ventas”, precisa.

Pasarán allí toda la Navidad, hasta después de la festividad de Reyes, vendiendo todo tipo de churros: “La variedad es grande, los tenemos rellenos, con chocolate… todo triunfa”.

Los churros que van a vender. / E. P.

Pista de patinaje

Ahora, los hosteleros se están frotando las manos con esta época festiva, sobre todo cuando se ponga en marcha la pista de patinaje. “Las expectativas son de estar llenos cada tarde. La gente monta a los niños en la pista de hielo y se viene a tomar el café”, subraya Sheila. “A nosotros nos va a venir de maravilla, tenemos expectativas de éxito”, incide Antonio.

Eso sí, también hay quien piensa que la estructura de la pista de hielo no ayudó al correcto desarrollo del encendido en Cáceres. “Ocupaba demasiado espacio y eso hizo que la gente estuviera mucho más apretada. Si de mí dependiera, se instalaría en otro sitio. Podría estar muy bien en la plaza de toros, y la empresa concesionaria ganaría más dinero porque podría poner sus propias barras para vender bebidas”.