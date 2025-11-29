Pulsadores en semáforos, más zonas verdes o un sistema de recogida de aguas pluviales: las alegaciones que recogerá el proyecto de la avenida Virgen de la Montaña en Cáceres

La reforma de la céntrica avenida Virgen de la Montaña de Cáceres sigue en el foco de la polémica. La supresión del bulevar central no ha gustado a asociaciones, vecinos de la ciudad y partidos políticos, que se han posicionado en contra desde el primer momento. Sin embargo, la remodelación ha seguido hacia adelante y, tras la apertura de un proceso participativo en el que todos los ciudadanos pudieron alegar a la idea inicial del proyecto, ha continuado su rumbo.

La transformación de la vía servirá para que gane en seguridad, iluminación y abastecimiento e incluirá un corredor verde de 14 metros de ancho en el lado de los pares para sustituir al bulevar. Costará casi tres millones de euros y se estima que los plazos de la obra se alarguen durante unos 18 meses.

La reforma, al costar más de dos millones de euros, se ha tenido que someter a un proceso participativo. En total, tal y como ha señalado el regidor cacereño este viernes, se han recibido hasta 165 alegaciones al proyecto. De ellas, unas 40 se han estimado e incorporado. "Muchas eran masivas, por lo que se podían agrupar perfectamente", ha incidido. Una vez apruebe definitivamente, se procederá a licitar la obra.

Entre las cuestiones que se han aprobado es la ampliación a 14 metros de ancho de la acera principal de la avenida, más zonas verdes a través de la retirada del pavimento, implementer un sistema de recogida y filtración de las aguas pluviales para mejorar la sostenibilidad de la obra, instalar pulsadores para personas invidentes en los semáforos, mejorar el cruce de la avenida de España o dejar tubos vacíos en el subsuelo para futuras actuaciones.

Objetivo

El objetivo, tal y como lleva precisando Mateos desde el momento en que se presentó, es que las obras se inicien en los primeros días del próximo año 2026. Sin embargo, aún tiene que publicarse el concurso y resolverse, un proceso que se puede prolongar varias semanas. Esto dificulta seriamente las intenciones, pero aún puede ser posible. Si la remodelación comenzase en el plazo que Mateos prefiere, la actuación estaría culminada durante el verano de 2027. La obra se va a acometer por fases, que es otra cuestión que aún no se había reseñado. Esto permitirá que no haya problemas en la entrada y salida del colegio. Además, lleva incorporado un plan para garantizar el acceso a los párkings, establecimientos y portales de vecinos.

Así se transformará la avenida

Tras la redacción del proyecto por parte de la empresa cacereña Uninges (Universal de Innovación y Gestión SL), el objetivo principal sigue siendo mantener los 149 árboles que actualmente componen la céntrica avenida. Se van a trasplantar un total de 26, que serán repuestos de forma inmediata. Además, se pondrán dos nuevos. Por otro lado, unirá los dos carriles de circulación en una sola calzada y se reordenarán los aparcamientos. Para el consistorio, la avenida es «estratégica» al conectar el Paseo de Cánovas con la zona de San Francisco a través de Colón, y reconoce que es una vía «muy olvidada».

Carlos Gil

Superficie

El ayuntamiento detalla que se va a actuar sobre una superficie total de 10.500 metros cuadrados. La avenida tiene 350 metros de longitud por 30 de ancho. Actualmente, de ese ancho, únicamente seis están destinados al bulevar. Con la obra, pasarán a ser 14 al extenderse hasta las fachadas de los números pares. Se ha optado por crear el paseo a este lado para reforzar la seguridad de los más pequeños en las entradas y salidas al colegio Prácticas. Además, a este lado hay 150 plazas de aparcamiento privadas en garajes de eficios frente a las 375 que hay en el otro. El otro acerado (donde está ubicada la Subdelegación del Gobierno), que actualmente tiene dos metros de ancho, va a doblar sus dimensiones y va a incorporar los árboles que se encontraban en el asfalto.

Doble sentido

Entre los dos acerados va a quedar una calzada de doble sentido con siete metros para los dos carriles de circulación, que también tendrá aparcamientos en línea en ambos lados para ganar espacio y seguridad en la zona peatonal. En total, serán 72 plazas para coches y 14 para motos y bicis. También habrá un espacio para carga y descarga al ser una vía con actividad comercial y de hostelería.

Pasos de peatones

Otro asunto importante es la reordenación de los pasos de peatones. Existe cierto peligro y preocupación al estar el inicio de los mismos escondidos tras los coches aparcados, lo que puede provocar atropellos. Habrá cinco nuevos, que serán diáfanos y tendrán suelo podotáctil previo. La gran novedad será el nuevo paso de cebra ubicado justo en la esquina del chalé de los Málaga (actual sede de Cajalmendralejo), que dará fluidez al tránsito peatonal de bajada por la avenida de España. Gracias a esta medida, ya no será necesario adentrarse en Virgen de la Montaña para seguir bajando por Cánovas hacia la parte antigua.