Los residentes de Mejostilla en Cáceres reclaman más atención municipal: "Queremos un barrio que siga creciendo sin perder calidad de vida"

Mejostilla es uno de los barrios que más ha crecido en Cáceres durante las últimas décadas. Situado en el Distrito Norte de la ciudad, su desarrollo urbanístico, con amplias viviendas unifamiliares adaptadas al bolsillo de la predominante clase media cacereña, ha atraído a familias jóvenes, muchas con niños, posiblemente atraídas por viviendas accesibles y espacios verdes, convirtiéndolo en un área moderna con gran densidad poblacional.

Sin embargo, los vecinos advierten que este crecimiento ha traído consigo ciertos problemas de movilidad, mantenimiento urbano y convivencia que afectan al día a día. Marcos García, vecino de Mejostilla desde hace 20 años, reconoce que el barrio ha mejorado en muchos aspectos, especialmente a nivel de servicios e infraestructuras. “Eso es algo que se agradece mucho”.

A su juicio, el principal problema es la falta de mantenimiento en las calles, con evidentes carencias tanto en el acerado como en el asfaltado. “No se puede seguir mirando hacia otro lado mientras los vecinos sufrimos el abandono", subraya.

Patricia López, madre de dos niños, coincide en que los servicios son buenos, pero advierte sobre la seguridad y la limpieza: “Algunas zonas y espacios verdes están descuidados y hay suciedad acumulada. Además, los semáforos y pasos de peatones no siempre están bien señalizados, lo que genera riesgos, sobre todo para los niños y personas mayores”, añade.

Plan integral

En este sentido, la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cáceres, Belén Fernández, calificó recientemente de “desidia” la actitud del equipo de Gobierno y reclamó la puesta en marcha de un Plan Integral de Actuación en Mejostilla que no se limite a intervenciones puntuales y a "parchear los problemas de los barrios", sino que permita dar "una respuesta estructural y planificada a las demandas de los vecinos".

El proyecto, aseguran, debería incluir mejoras en infraestructuras, mantenimiento urbano, movilidad y servicios públicos, con el objetivo de garantizar una atención equilibrada y sostenida a una zona que lleva años acumulando carencias.

Movilidad y transporte

En materia de movilidad, el transporte público lleva tiempo siendo un quebradero de cabeza para los residentes, que venían reclamando el refuerzo de la línea 8 del autobús urbano ante los continuos problemas de masificación. Tras meses de quejas vecinales, el ayuntamiento acabó respondiendo a estas demandas y en septiembre introdujo una mejora en el servicio, con el objetivo de aliviar la saturación y ofrecer una frecuencia más adecuada.

Sin embargo, algunos vecinos no aprueban una medida que consideran que "no ha terminado de resolver el problema". "Es cierto que ha mejorado, pero los horarios no se ajustan del todo a la demanda planteada. No creo que sea tan difícil adoptar una solución más ambiciosa”, afirma Patricia.

Un barrio diverso

Aun con los problemas, muchos valoran la diversidad del barrio. Elena Torres, tras dos años residiendo en esta barriada periférica, explica que "Mejostilla es muy dinámico, hay vida y movimiento. Se nota que es un barrio joven y con mucha actividad".

En general, los residentes coinciden en que en los últimos años se han producido avances, pero insisten en que aún es necesaria una mayor atención por parte del ayuntamiento para abordar los problemas de movilidad, limpieza y mantenimiento de los espacios públicos. Reclaman actuaciones más constantes y planificadas que eviten el deterioro del barrio. “Queremos un barrio que siga creciendo, pero sin perder calidad de vida”, concluye Marcos García.