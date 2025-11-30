Aldea Moret, un poblado minero en Cáceres a la espera de mejoras: "El deterioro salta a la vista"

Aldea Moret, un barrio con identidad propia y una larga historia a sus espaldas, lleva años arrastrando carencias que continúan sin resolverse. Con el paso de los años se han rehabilitado y puesto en uso edificios y espacios antes abandonados, pero este antiguo asentamiento minero sigue funcionando como una periferia urbanística y social.

Sus residentes denuncian que el día a día en la barriada se ve entorpecido por la falta de limpieza, el deterioro del espacio público y unos niveles de seguridad que consideran insuficientes.

Limpieza insuficiente

Pese al trabajo diario de los barrenderos, los vecinos aseguran que las calles vuelven a estar sucias poco tiempo después. “La culpa no es de los trabajadores, que pasan a limpiar todos los días. El problema es que horas más tarde vuelve a estar todo lleno de porquerías”, explica Ángel Gallego, uno de sus residentes.

Gran parte del vecindario asegura que esta situación se debe, en buena medida, a comportamientos incívicos. “Hay personas que tiran la basura desde la ventana”, señalan, lo que provoca una acumulación constante de residuos.

A ello se suma el mal estado de numerosos contenedores. Vecinos como Ángel y Elisabeth Fernández reclaman su renovación, ya que “salta a la vista que están muy deteriorados” y no cumplen de manera eficaz su función, contribuyendo así a la acumulación de residuos y a la sensación de abandono en muchas de sus calles.

Obstáculos en la movilidad

El mantenimiento urbano es otra de las principales demandas, puesto que numerosos tramos del acerado presentan baldosas levantadas o rotas, generando riesgos para quienes caminan por la zona. “Vas con el carrito de los niños y, si no lo llevas bien sujeto, es peligroso”, denuncia Elisabeth.

El déficit en materia de accesibilidad afecta especialmente a personas mayores o con movilidad reducida, que encuentran dificultades a la hora de caminar por determinadas zonas.

Riesgo vial

La seguridad vial y ciudadana es también un aspecto que preocupa. Aunque reconocen que la policía patrulla por las calles con frecuencia, hay vecinos que sienten que “no hay ningún tipo de control”.

Isabel Díaz denuncia que “los conductores aparcan donde quieren” y “los coches pasan a gran velocidad”, por lo que piden la colocación de más resaltos para proteger a los peatones, en particular a los menores. “Hay zonas donde los niños están todo el día en la calle y es bastante peligroso”, advierte.

Avenida de la Constitución, una de las principales vías del barrio. / Carlos Gil

Sin parque infantil

En este sentido, remarcan la ausencia de un espacio de recreo para los más pequeños, algo que consideran esencial en un barrio donde residen muchas familias jóvenes. “Es triste que no tengamos un parque infantil. Así los niños tendrían un lugar cercano y seguro donde disfrutar sin tener que desplazarse constantemente”, explica Ángel Gallego.

El residente también advierte sobre las “enormes balsas de agua” que se forman en algunas zonas cuando llueve y que dificultan el tránsito. “Los días de fuertes lluvias no hay quien salga con la cantidad de agua que se acumula”.

Esperanza vecinal

A paser del "evidente deterioro" en ciertas áreas, los vecinos reconocen que Aldea Moret cuenta con una oferta de servicios básicos “bastante completa”, algo que valoran de forma positiva.

También agradecen la reciente aprobación por parte del ayuntamiento de un plan de recuperación del histórico poblado minero, que incluye la restauración de viviendas e infraestructuras, la creación de itinerarios turísticos y la incorporación del poblado a los circuitos culturales de la ciudad.

Mientras tanto, el barrio sigue avanzando a base de esfuerzo vecinal, esperando que las mejoras lleguen y que Aldea Moret pueda dejar atrás unos problemas que arrastra desde hace demasiado tiempo.