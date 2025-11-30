¿Cuál es el barrio más rico y más pobre de Cáceres? La renta por hogar, al detalle

El Instituto Nacional de Estadística ha hecho público el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (ADRH) con los datos relativos al año 2023. Se trata de una operación estadística que proporciona indicadores de nivel y distribución de renta por persona y hogar, completándose dicha información con indicadores de tipo demográfico. Y en ese mapa, donde aparece todo el país, están todas las cuestiones relativas a la ciudad de Cáceres. Para elaborar estos indicadores, se utilizan datos de la Agencia Tributaria y de las Haciendas Forales.

En cuanto a los datos nacionales, España ha vivido un incremento en la renta media por hogares del 7% en los últimos datos reseñados. En 2021, el dato neto por hogar era de 33.881 euros, mientras que en 2023 era de 38.326, teniendo esa elevada tasa de variación. En cuanto a la capital cacereña, existe una gran diferencia entre los barrios más ricos y los más pobres. Sin embargo, cabe destacar que la mayoría de las barriadas disfrutan de una renta media por familias similar, ubicada entre los 30.000 y los 40.000 euros.

El ránking

Los barrios más ricos de la ciudad son El Arco y La Sierrilla, con hasta 73.090 euros en cada hogar. Los siguen, aunque no de cerca, el Parque del Príncipe (61.558 euros), Cabezarrubia (53.695) o la zona de Ruta de la Plata (51.718). Estas cinco son las más ricas de la ciudad, y coinciden en estar ubicadas todas al noroeste de la ciudad. En el rango entre los 40.000 y los 50.000 euros de media hay otras siete: Cánovas, Castellanos, Virgen de Guadalupe, Macondo, Calle Argentina y Los Fratres.

La estadística, al detalle. / E. P.

Los 30.000 euros son los más habituales por toda la ciudad, en consonancia con la media nacional. En la tabla aparecen Maltravieso, Casaplata, El Rodeo, Virgen de la Montaña, Vistahermosa, San Francisco, Montesol, El Vivero, Aguas vivas, La Zambomba, Paseo Alto, Cementerio, Santa Clara, La Mejostilla, Nuevo Cáceres, El Perú, La Madrila, Cáceres el Viejo, San Marquino, Residencial Universidad, Hernán Cortés, Peña Redonda, Moctezuma, Gredos y Reyes Huertas. Estos son los 37 de los 57 barrios en los que la ciudad está dividida, y que cuentan con un mayor poder económico.

Tabla de datos. / E. P.

Más de 25.000

Cabe destacar que la mayoría están por encima de los 25.000 euros. Únicamente hay cuatro que tienen menos dinero. Los siguientes barrios en el ránking son Ciudad Monumental, San Juan, plaza Mayor, Las Candelas, San Jorge, Vegas del Mocho, Ribera del Marco, Huertas, Santiago, San Blas, El Junquillo, la barriada Minería, Sierra de San Pedro, La Cañada, La Bondad y el ‘Espiri’.

Cintia Antequera. / E. P.

«En Mejostilla se está llevando a cabo una renovación, con más gente joven y menos mayores» Cintia Antequera — Reside en el barrio de San Jorge

En la lista roja de barrios con menor cantidad de renta por hogares están la Vera Cruz, Las Trescientas, Llopis Ivorra y La Abundancia, en Aldea Moret. En el primero de ellos, las familias subsisten con 23.516 euros cada año. En el segundo, con apenas 23.063. Llopis solamente tiene 20.372. Y en el último lugar se encuentra la zona de La Abundancia, donde apenas llegan a 18.400 euros.

Testimonios

Juan Antonio García reside en la calle Argentina de Cáceres, la zona céntrica moderna de la ciudad en la actualidad. En el listado, aparece en el décimo puesto como barrio con mayor poder adquisitivo con 40.859,69 euros. «Es una zona bastante cómoda para vivir, muy bien situada y, lógicamente, la vivienda allí tiene un coste alto. Es cierto que, dependiendo del momento en que cada uno pudo comprar su casa, pudo salir más barato. Es un barrio bastante bien posicionado y con unas edificaciones muy buenas. Se vive muy bien allí», cuenta este hombre mientras pasea por la calle Moret, disfrutando de la parte antigua de la ciudad.

Juan Antonio García. / E. P.

«Calle Argentina es una zona cómoda para residir, aunque la vivienda tiene un coste elevado» Juan Antonio García. — Vecino de la calle Argentina

Cintia Antequera lleva toda su vida residiendo en la zona de San Jorge, en el barrio de Mejostilla. Su zona está situada en el número 42, con una renta media de 28.881,92 euros por hogar. «Siempre ha sido un barrio obrero, pero ahora se está expandiendo porque está llegando mucha gente joven y los mayores se están marchando. Hay una renovación notoria de la barriada. Se vive bien, tranquilo. Encima, estamos muy cerca de la plaza y hay supermercados y colegios a mano, que nos ayudan mucho», sentencia.