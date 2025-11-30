Cáceres, epicentro de la red que estafó 50.000 euros con los timos del 'tocomocho' y la 'estampita'

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en los conocidos timos del “tocomocho” y “la estampita”, una red itinerante que cometió estafas en varias provincias y que tenía parte de su estructura asentada en Cáceres, donde se practicaron siete registros domiciliarios.

Según la investigación, el grupo seleccionaba a víctimas de avanzada edad por su especial vulnerabilidad, empleando engaños tradicionales pero aún efectivos. En algunos casos llegaron a utilizar violencia y métodos de intimidación, e incluso se ha acreditado el uso de sumisión química para anular la capacidad de reacción de al menos una de las personas afectadas.

En total, lograron sustraer más de 50.000 euros mediante estos fraudes.

Detenidos y registros en Cáceres y Toledo

La operación se ha saldado con seis personas detenidas y tres investigadas por delitos de pertenencia a organización criminal, robos con violencia e intimidación, estafa continuada, falsedad documental y tenencia ilícita de armas.

Los agentes realizaron nueve entradas y registros en inmuebles vinculados al grupo, dos en Toledo y siete en Cáceres, donde se intervino cerca de 20.000 euros en efectivo, joyas robadas, dos turismos, una autocaravana y diverso material empleado para las estafas. Entre las incautaciones destaca un arma modificada para disparar en ráfaga, además de siete armas de aire comprimido, una carabina y abundante munición.

La operación sigue abierta y no se descarta que existan más víctimas en otras provincias.

Actuación en varias comunidades

El grupo habría actuado en Sevilla, Huelva, Almería y A Coruña, aunque los investigadores sospechan que podrían existir más delitos cometidos en otros puntos del territorio nacional.

La Guardia Civil inició las pesquisas tras dos robos con violencia en Lebrija y Sevilla, que permitieron identificar a los miembros de la red gracias a la colaboración de la Policía Local de Sanlúcar la Mayor.

Prevención: el Plan Mayor de Seguridad

Las actuaciones se enmarcan en el Plan Mayor de Seguridad, una iniciativa orientada a prevenir delitos que afectan a personas mayores mediante charlas informativas en centros sociales, asociaciones y residencias. En estas sesiones se explica cómo detectar estafas como el tocomocho o la estampita, así como otros riesgos cotidianos relacionados con la seguridad en el hogar o la ciberseguridad.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para localizar a los propietarios legítimos de las joyas y efectos recuperados.