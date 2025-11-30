Estafas a mayores
Cáceres, epicentro de la red que estafó 50.000 euros con los timos del 'tocomocho' y la 'estampita'
La Guardia Civil desarticula una organización criminal itinerante que seleccionaba a personas de edad avanzada para engañarlas con métodos clásicos de estafa y que llegó a emplear violencia, intimidación y sumisión química
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en los conocidos timos del “tocomocho” y “la estampita”, una red itinerante que cometió estafas en varias provincias y que tenía parte de su estructura asentada en Cáceres, donde se practicaron siete registros domiciliarios.
Según la investigación, el grupo seleccionaba a víctimas de avanzada edad por su especial vulnerabilidad, empleando engaños tradicionales pero aún efectivos. En algunos casos llegaron a utilizar violencia y métodos de intimidación, e incluso se ha acreditado el uso de sumisión química para anular la capacidad de reacción de al menos una de las personas afectadas.
En total, lograron sustraer más de 50.000 euros mediante estos fraudes.
Detenidos y registros en Cáceres y Toledo
La operación se ha saldado con seis personas detenidas y tres investigadas por delitos de pertenencia a organización criminal, robos con violencia e intimidación, estafa continuada, falsedad documental y tenencia ilícita de armas.
Los agentes realizaron nueve entradas y registros en inmuebles vinculados al grupo, dos en Toledo y siete en Cáceres, donde se intervino cerca de 20.000 euros en efectivo, joyas robadas, dos turismos, una autocaravana y diverso material empleado para las estafas. Entre las incautaciones destaca un arma modificada para disparar en ráfaga, además de siete armas de aire comprimido, una carabina y abundante munición.
La operación sigue abierta y no se descarta que existan más víctimas en otras provincias.
Actuación en varias comunidades
El grupo habría actuado en Sevilla, Huelva, Almería y A Coruña, aunque los investigadores sospechan que podrían existir más delitos cometidos en otros puntos del territorio nacional.
La Guardia Civil inició las pesquisas tras dos robos con violencia en Lebrija y Sevilla, que permitieron identificar a los miembros de la red gracias a la colaboración de la Policía Local de Sanlúcar la Mayor.
Prevención: el Plan Mayor de Seguridad
Las actuaciones se enmarcan en el Plan Mayor de Seguridad, una iniciativa orientada a prevenir delitos que afectan a personas mayores mediante charlas informativas en centros sociales, asociaciones y residencias. En estas sesiones se explica cómo detectar estafas como el tocomocho o la estampita, así como otros riesgos cotidianos relacionados con la seguridad en el hogar o la ciberseguridad.
La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para localizar a los propietarios legítimos de las joyas y efectos recuperados.
- Cáceres se prepara para el gran cambio: los nuevos aparcamientos disuasorios que pretenden transformar la ciudad (y evitar el caos del centro)
- Ilusión en el Rodeo de Cáceres por la apertura de un nuevo supermercado: 'Es una magnífica noticia para un barrio en expansión
- Atascos en Pintores y hasta fallos de cobertura: el encendido de Navidad de Cáceres rompe todos los pronósticos con un lleno histórico
- Años de infierno': condenados cuatro menores por un caso extremo de hostigamiento continuado a un compañero en Cáceres capital
- El chef cacereño Juanma Zamorano denuncia públicamente una situación de acoso y no descarta acciones legales
- Lizarrán regresa al centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres: 'Necesitamos trabajadores, ofrecemos 1.600 euros netos y 40 horas semanales
- El Supremo condena al director de una residencia de mayores de Cáceres por intrusismo y revelación de secretos
- Cáceres desentierra un tesoro de 17.000 años: arranca la apertura de la Cueva del Conejar