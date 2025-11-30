Jesús Ávila, de Don 4 en Cáceres, revela los pantalones que dominan la moda masculina hoy

En el mundo de la moda masculina, ciertos estilos perduran temporada tras temporada, y Jesús Ávila, al frente de Boutique Don 4, conoce a la perfección estas tendencias. "Don 4 se fundó en 1986, por lo que el próximo año celebraremos 40 años de trayectoria. Yo llevo al frente del negocio alrededor de 30 años, y mi familia se ha dedicado desde siempre a la sastrería y la artesanía".

Tendencias

El experto comentó a nuestro periódico que la moda clásica está regresando, evocando estilos de las décadas de 1970 y 1980. "Los pantalones ya no son tan estrechos, cada vez los fabrican más anchos, la pana también está de vuelta, aunque hubo un tiempo en el que se dejó de vender ya que se asociaba a un público más mayor. Sin embargo, ahora hay diversos tipos de pantalones de pana fina o gruesa, e incluso chaquetas".

Pantalón de pana. / Cedida

La moda masculina evoluciona lentamente

Además, Ávila ha señalado que la moda masculina evoluciona con mayor lentitud que la femenina, que suele experimentar cambios más frecuentes. "Los colores en la ropa de hombre tienden a ser más neutros, sin embargo, una tendencia que ha ganado popularidad recientemente, tanto en la moda masculina como femenina, es el burdeos o granate, que comenzó a imponerse el año pasado. Asimismo, el marrón ha regresado con fuerza".

Ropa más holgada

"Otra tendencia que está regresando son los cuadros grandes, como los de villela, así como todo lo relacionado con la moda deportiva y la ropa ligeramente más holgada, al estilo oversize".

Camisa Villela. / Cedida

Piezas atemporales

Por otro lado, el experto aseguró que existen prendas y colores que nunca pasan de moda. "El azul marino, por ejemplo, siempre ha sido muy demandado y continúa siéndolo. Asimismo, un pantalón chino en tonos beige o camel, así como el clásico pantalón vaquero, se consideran piezas atemporales. Desde los años 70, los pantalones vaqueros han ido ganando terreno. Por el contrario, lo que menos se vende, y suele estar dirigido a personas de mayor edad, es el pantalón de vestir tipo traje, actualmente, muchos optan por un pantalón de loneta".

Compras navideñas

Por último, en relación con el consumo navideño, Ávila señaló que las fechas de mayor venta comienzan alrededor del 20 o 21 de diciembre, cuando se inicia un verdadero boom de compras. Según su experiencia de 30 años en el comercio, los días más intensos del año son del 2 al 5 de enero, ya que muchos españoles dejan sus compras para última hora. No obstante, reconoció que existe una minoría de clientes que ya realiza sus adquisiciones navideñas con antelación.