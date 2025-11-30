Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Memoria musical

Juan Valderrama deslumbra en Cáceres con un viaje emocional por la copla y las historias que marcaron una época

El artista presentó en el Gran Teatro un espectáculo íntimo en el que combina música, relato y memoria familiar para reivindicar la vigencia de un género que "siempre vuelve"

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El Gran Teatro de Cáceres acogió este sábado Historias de la Copla, el nuevo espectáculo de Juan Valderrama, una propuesta que mezcla música y narración para abrir al público la trastienda sentimental de un género que ha acompañado la vida de varias generaciones. Sobre el escenario, el artista no solo interpretó canciones emblemáticas: también compartió anécdotas, recuerdos y escenas familiares que lo marcaron desde niño. “Cuento cosas que sé por lo que he vivido”, explicó, reivindicando esa mirada humana que nace de haber crecido junto a dos figuras esenciales de la cultura española: Juanito Valderrama y Dolores Abril.

Diván

El artista madrileño convierte su espectáculo en una especie de diván, un espacio donde improvisa, rememora y rescata una memoria musical que considera imprescindible. “La copla la han querido matar tantas veces que ya no sabe morirse”, afirma. Para Valderrama, este género conserva una autenticidad única: pasiones desbordadas, amores imposibles, marineros de ojos verdes y cocinas familiares donde las canciones arrancaban lágrimas sinceras. Esa esencia, dice, es también un legado que siente la responsabilidad de preservar. “Bastante harás con no hundirlo”, reconoce sobre la herencia recibida de sus padres.

VIDEO | Juan Valderrama, entrevista con El Periódico Extremadura

VIDEO | Juan Valderrama, entrevista con El Periódico Extremadura

Jorge Valiente

Durante la conversación, Valderrama reflexiona sobre lo que significa vivir entre dos mundos: la tradición que lo sostiene y la necesidad de construir una voz propia. Confiesa que durante años ocultó que escribía y cantaba, apabullado por el apellido que llevaba. “Hasta los 29 años no dije en mi casa que componía”, recuerda. Hoy, con una docena de discos publicados, premios y una carrera consolidada, celebra haber encontrado un estilo propio que él mismo define como “moderna tradición”.

Un tesoro

En su paso por Extremadura, el artista también se detiene en el carácter de la región, que considera un “tesoro” por conservar una autenticidad que muchas ciudades han perdido. Y desde esa mirada, reivindica uno de sus proyectos actuales: que la copla sea reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. “Se lo merece. Es hora de desagraviarla”, subraya.

Con nuevos proyectos teatrales y literarios en marcha, Valderrama despide su estancia en Cáceres reafirmando la razón de ser de Historias de la Copla: compartir lo vivido y abrir al público una puerta a ese mundo de bambalinas, sobremesas y emociones que conforman, todavía hoy, la memoria musical de un país.

