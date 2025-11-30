Juan Valderrama lleva 'Historias de la Copla' al Gran Teatro de Cáceres este domingo

Escenarios para todos los gustos.

La Nave del Duende acoge el espectáculo de danza 'Mírala Cara a Cara'

La Nave del Duende, situada en el Casar de Cáceres abrirá sus puertas este sábado 30 de noviembre para presentar Mírala Cara a Cara, un espectáculo que se celebrará entre las 12.00 y las 13.00 horas en sus instalaciones del Polígono La Cañada 1.

La propuesta escénica ofrece una mirada renovada al baile de la sevillana a través del lenguaje de la danza contemporánea. En ella, tradición y modernidad se entrelazan para rendir homenaje a uno de los primeros bailes que han acompañado a generaciones, haciendo uso del humor, la complicidad y una puesta en escena cercana.

Danza 'Mírala cara a cara'. / Cedida

'Mírala Cara a Cara' se plantea como un guiño a las raíces, un recordatorio del valor de mirarse directamente, un gesto sencillo pero esencial que, según sus creadoras, a menudo se pierde en el ritmo acelerado del día a día. El espectáculo invita al público a reconectar con esa mirada honesta y con la expresividad más primitiva del baile. El evento forma parte de la programación cultural de la localidad y se espera que atraiga tanto a amantes de la danza tradicional como a quienes buscan nuevas formas de expresión artística.

Juan Valderrama presenta 'Historias de la Copla' en el Gran Teatro

El Gran Teatro de Cáceres acogerá hoy, a las 19.00 horas, el espectáculo Juan Valderrama. Historias de la Copla, una propuesta íntima y emotiva en la que el reconocido artista invita al público a recorrer la memoria emocional de un género que ha marcado generaciones.

Valderrama se adentra en la esencia de la copla con una narración que combina música, recuerdos y reflexión. "La ha querido matar tantas veces, que ya no sabe morirse", afirma el artista, quien describe sus historias como un viaje por amores prohibidos, pasiones desbordadas, celos, marineros de ojos verdes y corazones tatuados: todo un universo sentimental que ha dado forma a la identidad del género.

Juan Valderrama, cantante. / Cedida

En el espectáculo, la copla se presenta como un personaje poliédrico. Una voz contradictoria pero profundamente humana que ha acompañado la vida cotidiana de miles de familias. Valderrama invita al público a escarbar en sus propios recuerdos, a evocar aquellos momentos en la cocina familiar donde las canciones sonaban y arrancaban lágrimas sinceras. "Acércate conmigo sin miedo, sin prejuicios", propone.

Sherezade convierte el Boogaloo Club en un espacio cultural abierto

Este domingo 30 de noviembre, de 19.00 a 20.30 horas, el Boogaloo Club acogerá una nueva edición de SHEREZADE. Espacio Abierto Cultural, una propuesta que invita al público a expresarse libremente y a compartir cualquier manifestación artística.

Sherezade se presenta como un escenario sin barreras donde tú eres el protagonista. Poesía, relato, teatro, performance, música, arte, cómic, humor, opinión… todo tiene cabida en este encuentro en el que cualquiera puede participar o, si lo prefiere, disfrutar simplemente como espectador. La iniciativa busca fomentar la creatividad y ofrecer un refugio para las voces que necesitan un lugar donde ser escuchadas. En encuentros abiertos como este, la palabra vuelve a recuperar su poder original, unir, emocionar y transformar. Con entrada libre y un ambiente cercano.