Julián Pantrigo López, un maestro de Zarza la Mayor (Cáceres) que sufrió los problemas de la posguerra española

En el año 1954 se instituyó, por el Ministerio de Educación Nacional, el Día del Maestro en la festividad de San José de Calasanz, fundador de las Escuelas Pías. Dado que el pasado día 27 se celebró esta festividad, esta crónica quiere ser un homenaje a un ilustremaestro zarceño, que también muchos de sus añosde magisterio los dedicó a su pueblo natal, no sin antes pasar por adversidades.

Corre el año 1899 y el 16 de febrero nace Julián Pantrigo López, en Zarza la Mayor, en el seno de una familia cuyos padres Antonio Lino Pantrigo y Dionisia López poseían tierras de cereales y olivares que les permitía vivir holgadamente. Julián tiene dos hermanos, María Antonia y Tomás, que eran mayores que él y los tres llegaron a cursar Magisterio en Cáceres, siendo María Antonia y Tomás también maestros. Don Julián Pantrigo López termina Magisterio y decide presentarse a oposiciones en Valladolid, hospedándose en casa de unos parientes. Durante su estancia en la capital vallisoletana, conoce a su futura mujer, que también prepara oposiciones, la señoritadoña María del Carmen Casado Lanchares, una joven nacida en Hinestrosa, provincia de Burgos, el día 20 de noviembre de 1900.

Sus padres, al igual que los de don Julián, poseían tierras que le permitían tener una vida acomodada complementada con la profesión de su padre,intendente mercantil. María del Carmen queda huérfana de madre a la edad de 14 años y es tutelada por su abuela materna y a pesar de la voluntad de su padre, para que no cursara estudios universitarios, con el apoyo de su abuela, realizó los estudios de magisterio en Burgos. Julián y María del Carmen, tras conocerse en Valladolid y aprobar las oposiciones, se casan y son destinados a Vizcaya, concretamente a Durango y Mondragón y en este periodo nace su primera hija, Margarita, que moriría a los dos años. Este hecho hace que el matrimonio decida volver a Extremadura y regresan a Coria y en la ciudad del Alagón nacen sus hijos José Luís en 1928 y Julián (Julianito) en 1930.

La vuelta a Bilbao

Pasan los años y deciden volver a Bilbao, pues en esas tierras María del Carmen tiene familia y allí nace otra hija, María del Carmen en 1934. Cuando estalla la Guerra Civil, el lehendakari vasco, José Antonio Aguirre Lecube, fleta un barco hacia Francia para que mujeres y niños huyeran de los horrores de la guerra, ante lo que don Julián queda en Bilbao y su mujer e hijos, se embarcan rumbo a Burdeos hospedándose en una casa-hospital regentada por unas monjas. Durante el periodo en Burdeos, María del Carmen estudia en el Liceo consiguiendo hablar perfectamente francés y dando clases de español y posteriormente regresan a Bilbao, lo que supuso estar sin ver a don Julián durante bastante tiempo. Allá por 1938 la familia decide volver a Zarza la Mayor y viven en la Plaza del Rollo, en una casa de alquiler.

Julián Pantrigo y su esposa. / Cedida a El Periódico

Aquí ya nace su último hijo, Juan Ignacio (Nacho), el 19 de abril de 1939 y que pasados los años estudiaría y ejercería magisterio al igual que su hermana María del Carmen. En la época de posguerra, las dificultades arreciaban y la crisis que padecía la nación,hizo que don Julián fuera crítico con el régimen, aspecto que le supuso problemas por su opinión. A partir de esta fecha don Julián ejerce su magisterio en Zarza, mientras que su mujer, doña María, no pudo ejercer el magisterio hasta principios de los 60 por problemas burocráticos, al no encontrarse el registro de haber aprobado la oposición, pues parece ser que durante la guerra se habían quemado los archivos, por lo que doña María tuvo que presentarse de nuevo y se incorporó a una plaza, durante un año, en Torrejoncillo y tras ello, por derecho de consorte, recaló en Zarza la Mayor.

Doña María era una mujer castellana, seria, educada, culta, apasionada por la lectura, caracterizada pedagógicamente por la creatividad y la innovación basada en la reflexión y en la experiencia. Don Julián Pantrigo López fue un maestro querido por su buen hacer, apasionado de su profesión, de una clase aburrida hacía algo interesante, empatizaba con sus alumnos entendiendo sus emociones y dificultades, un maestro con ideas avanzadas metodológicamente,dando notable importancia a la lectura comprensiva, el cálculo y la resolución de problemas encaminados a la vida diaria, buscaba alumnos competentes. Amante de la Historia y las Ciencias Naturales, las cuales enseñaba a través de la experiencia pues siempre buscaba la ocasión de experimentar a través de las continuas salidas que hacía del colegio para explicar los cambios meteorológicos, las flores, las rocas…la escuela al aire libre.

Cruce de la carretera Ex-108 hacia Zarza la Mayor o Monfortinho. / E. P.

Era común, con él, salir por Zarza y campos a realizar dibujos. Sus alumnos lo recuerdan con cariño, recuerdan una excursión que realizaron a la Huerta de las Cañas, a mitad de camino entre Zarza y Ceclavín y allí tuvieron un encuentro-convivencia con otros niños del pueblo vecino, lo que les permitió tener a los niños zarceños amigos en Ceclavín, con los que durante bastante tiempo mantuvieron relación a través de cartas. Cuando llegó la fecha de jubilación de don Julián, en la pista de verano del señor Aquilino, los alumnos le prepararon una “tabla de gimnasia” a “golpe de silbato”. Don Julián participa en la vida social de Zarza, así, es representante de la Sociedad de Autores, director del colegio “Nuestra Señora de Sequeros” y un gran amante del teatro y el cine pues junto su mujer, era abonado al Cinema Salamanca, propiedad del médico local don Mario Guillén Carbayo. A la muerte de sus padres, la familia recala en la vivienda de los padres de don Julián, en la calle El Parral nº 6, calle y casa a la que siguen vinculados los nietos de don Julián. Julián Pantrigo López fallece en Plasencia el 4 de octubre de 1977 y su esposa muere en Cáceres, pero ambos son enterrados en Zarza la Mayor. Sus nietos los honran, sus alumnos los recuerdan y Zarza la Mayor les agradece sus desvelos, empatía y buen hacer. Don Julián, un ilustre maestro zarceño.