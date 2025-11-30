La llegada de 200 viviendas protegidas obliga a las promotoras privadas a ajustar precios en Cáceres

La construcción de las 200 viviendas protegidas previstas en El Junquillo, enmarcadas dentro del plan Habita Extremadura de la empresa pública Urvipexsa, empieza a dejar huella en el mercado inmobiliario privado de Cáceres. Aunque las primeras promociones aún no están terminadas, la sola expectativa de su llegada ya está introduciendo cambios en los precios, en el perfil de compradores y en la competencia entre promotoras.

Los datos del sector apuntan a un fenómeno creciente: cada vez más cacereños están desplazando su interés hacia las viviendas protegidas, cuyos precios oscilan entre los 110.000 y los 139.000 euros, muy por debajo de la obra nueva privada. Este diferencial, que puede alcanzar hasta un 40 por ciento, está generando una presión a la baja sobre algunas promociones de mercado libre en la ciudad, especialmente en las zonas de expansión.

Un imán para jóvenes y primera vivienda

La demanda de vivienda pública triplica ya la oferta disponible, con más de 300 solicitudes para las próximas 100 viviendas de El Junquillo. Este interés masivo proviene en gran parte de compradores jóvenes, un segmento que en los últimos dos años había sido expulsado del mercado privado debido al encarecimiento del metro cuadrado y al incremento del coste hipotecario.

El Junquillo: un barrio de Cáceres en expansión / Carlos Gil

La posibilidad de acceder a una vivienda con garaje y trastero por precios muy inferiores a los del mercado libre ha provocado que muchos potenciales compradores hayan pospuesto la decisión de adquirir una vivienda privada a la espera de poder entrar en los sorteos de Urvipexsa. Este cambio de comportamiento reduce temporalmente la presión sobre la obra nueva privada y ralentiza ventas en determinados sectores.

Promotoras privadas que ajustan precios y prestaciones

El impacto ya se nota en promociones privadas situadas en áreas como Mejostilla, R66 o Casa Plata, donde algunos promotores han empezado a ofrecer rebajas puntuales, ampliación de equipamientos o mejoras energéticas para competir con el atractivo de la vivienda protegida. En otros casos, las comercializadoras han optado por flexibilizar los plazos de pago o facilitar reservas con condiciones menos exigentes.

CEDIDA

El sector reconoce que la llegada de las viviendas públicas obliga a “repensar” estrategias comerciales. Aunque la demanda general en Cáceres sigue siendo elevada, el mercado se está volviendo más selectivo y sensible al precio.

Un barrio en alza que arrastra al conjunto de la ciudad

El Junquillo se convierte así en uno de los polos residenciales más influyentes del momento. La previsión de 200 viviendas prote­gidas, sumada a las futuras actuaciones públicas y privadas, está revalorizando el entorno, atrayendo comercios y aumentando el interés por otras parcelas disponibles en la zona.

Parcela de El Junquillo donde se construirán viviendas públicas / Carlos Gil

A medio plazo, los expertos anticipan un efecto estabilizador sobre el precio del suelo y de la vivienda privada en Cáceres, especialmente si el Plan Habita Extremadura continúa desplegando nuevas promociones en otros barrios.

Mientras tanto, la ciudad observa cómo la vivienda pública, además de atender una necesidad social, se convierte en un factor clave para moderar un mercado privado que en el último año había alcanzado niveles de tensión inéditos.