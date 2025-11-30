La Ribera del Marco de Cáceres honra su memoria verde con una plantación de olmos dedicada a vecinos y colectivos

La Ribera del Marco de Cáceres sigue recuperando su paisaje original. Este domingo se celebró una plantación colectiva de quince olmos resistentes a la grafiosis en el tramo alto del cauce, una acción que congregó a entre 25 y 30 personas y que refuerza el papel de la ciudadanía en la conservación de este corredor natural. La iniciativa, organizada por la Asociación de Amigos de la Ribera del Marco, busca devolver al entorno una de sus especies más emblemáticas, desaparecida en gran parte del país tras décadas de impacto de la grafiosis.

Un homenaje

La jornada tuvo un marcado carácter simbólico, ya que cada árbol se plantó en homenaje a personas y colectivos vinculados a la defensa y difusión de la Ribera. Entre los reconocidos se encuentran María Jesús Santiago Fernández, directora de la Biblioteca Pública; Manuel Santiago, miembro de la Plataforma Ribera del Marco Viva; los vecinos del Alto de Fuente Fría; el escritor Salvador Vaquero; Raquel Preciados, directora del Museo de Cáceres; y Alfonso Encinas, exdirector de Urvipexsa fallecido recientemente.

Galería | Así fue la plantación de olmos en la Ribera del Marco de Cáceres /

Los ejemplares, procedentes de distintos clones resistentes, fueron donados por el Ministerio para la Transición Ecológica a través del Centro Nacional de Recursos Genéticos Forestales Puerta de Hierro, un organismo clave en la recuperación del olmo ibérico. Su incorporación al cauce permitirá reforzar la biodiversidad, restaurar la memoria vegetal de la Ribera y favorecer la regeneración del ecosistema.

Terrenos municipales

Los trabajos se realizaron en terrenos municipales del Ayuntamiento de Cáceres, con la colaboración de la cooperativa Actyva y del grupo Protectores Cactus, entidades implicadas en la recuperación de espacios naturales urbanos. La plantación se sumó a las actividades celebradas este fin de semana en torno a la Ribera del Marco, un enclave cuya protección continúa dependiendo del impulso ciudadano.

La Asociación de Amigos de la Ribera del Marco destaca que la recuperación de especies autóctonas como el olmo “no es solo una cuestión ambiental”, sino también un gesto de memoria y de identidad. La presencia de voluntarios de distintas edades evidenció, una vez más, que el futuro del cauce pasa por mantener viva la implicación social y la reivindicación de este espacio natural como patrimonio de todos.