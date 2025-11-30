Un vecino de Cilleros lleva más de 12 horas atrincherado con cuchillos en su vivienda

La tarde del sábado en Cilleros (Cáceres) se vio abruptamente alterada cuando un vecino del municipio se atrincheró en su domicilio armado con varios cuchillos, profiriendo amenazas contra los viandantes que pasaban por la zona. El incidente comenzó alrededor de las 17.00 horas en el número 4 de la calle Gitanita, a escasos metros del Centro Social, y ha mantenido en vilo a esta localidad de apenas 1.500 habitantes.

Según testigos, el hombre, visiblemente alterado, gritó y amenazó a quienes trataron de acercarse para tranquilizarlo, llegando incluso a hacer amago de quitarse la vida. Ante la imposibilidad de reconducir la situación, varios vecinos alertaron a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Guardia Civil, efectivos de la Policía Judicial, agentes de Tráfico e incluso unidades del Seprona. Durante horas, los negociadores del cuerpo intentaron establecer contacto con él, con el apoyo de familiares que también trataron de persuadirlo para que depusiera su actitud. Sin embargo, todos los intentos resultaron infructuosos.

Continúa en la vivienda

Pasadas las 23.00 horas, la situación llevó a requerir la intervención de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic), que se incorporó al operativo con el objetivo de reforzar las labores de control y negociación. Los agentes evitaron en todo momento el uso de la fuerza, centrando sus esfuerzos en lograr que el hombre saliera de la vivienda sin causar daños.

A medianoche, el dispositivo policial seguía activo y la zona permanecía completamente acordonada. Aunque no existía riesgo para terceras personas dentro del domicilio, el comportamiento hostil del individuo y su negativa a colaborar motivaron que la Guardia Civil mantuviera varias patrullas custodiando el perímetro.

A esta hora el hombre continúa atrincherado en su casa y las labores de negociación siguen en marcha, a la espera de que la situación pueda resolverse sin incidentes.