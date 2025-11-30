Los vecinos de Mejostilla en Cáceres reclaman un plan integral para frenar el deterioro del barrio

Los vecinos de Mejostilla, uno de los barrios que más ha crecido en Cáceres durante las últimas décadas, reclaman una mayor atención por parte del Ayuntamiento para abordar los problemas que, a su juicio, se han acentuado con el aumento de la población. La expansión urbanística, que atrajo a numerosas familias jóvenes por la oferta de viviendas unifamiliares y la presencia de zonas verdes, ha generado también carencias en movilidad, mantenimiento y seguridad que empiezan a afectar a la calidad de vida.

Marcos García, residente desde hace 20 años, recuerda que el barrio “ha mejorado mucho en servicios e infraestructuras”, pero advierte de un deterioro evidente en el estado del acerado y del asfaltado. “No se puede seguir mirando hacia otro lado mientras los vecinos sufrimos el abandono”, lamenta. La falta de mantenimiento urbano se ha convertido en una de las quejas más repetidas.

Dinamismo

Elena Torres, que vive en la zona desde hace dos años, destaca el dinamismo y la diversidad del barrio. “Mejostilla es muy activo y joven”, afirma. Sin embargo, esta vitalidad convive con problemas que afectan especialmente a familias con niños y personas mayores. “Los semáforos, los pasos de peatones y la señalización no siempre están en buen estado. Algunas zonas verdes están descuidadas y se acumula suciedad”, detalla Patricia López, madre de dos menores.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Belén Fernández, ha acusado recientemente al equipo de Gobierno de “desidia” y ha reclamado la puesta en marcha de un Plan Integral de Actuación en Mejostilla que vaya más allá de intervenciones puntuales y permita “dar una respuesta estructural y planificada a las demandas de los vecinos”. Un proyecto que, según afirma, debería abordar de forma conjunta la movilidad, las infraestructuras, el mantenimiento y los servicios públicos.

Transporte urbano

Uno de los puntos más sensibles es el transporte urbano. La línea 8 del autobús, que conecta el barrio con otras zonas de Cáceres, fue reforzada en septiembre tras meses de quejas vecinales por la masificación. Pese a ello, algunos residentes consideran que la mejora no ha sido suficiente. “Ha mejorado un poco, pero los horarios siguen sin ajustarse a lo que pedimos. Necesitamos una solución más ambiciosa”, opina Patricia.

Los vecinos también piden que se refuerce la seguridad peatonal, sobre todo en áreas con alta densidad poblacional. Proponen mejorar la iluminación, renovar la señalización y revisar los semáforos para evitar situaciones de riesgo en cruces muy transitados. Además, reclaman actuaciones más constantes en la limpieza y el cuidado de parques y espacios públicos, donde aseguran que la suciedad y el deterioro son cada vez más visibles.

Grupos vecinales

Aunque existen grupos vecinales que tratan de organizarse a través de redes sociales para denunciar incidencias y movilizarse, la mayoría de los residentes coincide en que es necesaria una comunicación más fluida con el Ayuntamiento. Plantean reuniones periódicas, un calendario claro de actuaciones y mayor presencia municipal en el barrio.

Pese a los problemas, Mejostilla mantiene un ambiente dinámico, con comercios, parques y actividad constante, y los vecinos valoran la convivencia y las oportunidades que ofrece. Sin embargo, insisten en la necesidad de una planificación que permita encauzar su crecimiento. “Queremos un barrio que siga creciendo, pero sin perder calidad de vida”, resume Marcos García.