Sucesos
Ocho viviendas de Aldea Moret en Cáceres desalojadas por riesgo de colapso de la fachada del edificio
Se ha producido en el inmueble de la calle Río Tíber, 6. La vía está cortada al tráfico y se ha despejado la zona de vehículos
Ocho viviendas de la barriada cacereña de Aldea Moret han necesitado ser desalojadas en la noche de este domingo por riesgo de colapso en parte de la fachada de su edificio.
Río Tíber, 6
Concretamente, se trata de los vecinos del inmueble situado en la calle Río Tíber, número 6. Hasta el lugar de los hechos han acudido agentes de la Policía Local y técnicos del ayuntamiento, que han podido constatar el riesgo.
Por seguridad, se ha tomado la decisión de desalojar ocho de las viviendas del bloque. Tres familias han sido realojadas en establecimientos hoteleros de la ciudad por no contar con un lugar donde pasar la noche.
Corte de tráfico
Además, la mencionada vía ha sido cortada al tráfico, despejándose la zona de vehículos. Solo se permite la entrada a garajes.
Este lunes continuará la inspección urbanística del inmueble, tal y como ha informado el Ayuntamiento de Cáceres a través de su departamento de comunicación.
Otro suceso similar
No ha sido el único suceso de estas características que se vive en la ciudad de Cáceres. En abril de 2024 se desplomó el revestimiento de la fachada de un edificio situado en la calle Córdoba de Nuevo Cáceres. Afortunadamente, en aquella ocasión no se produjeron daños personales.
- Cáceres se prepara para el gran cambio: los nuevos aparcamientos disuasorios que pretenden transformar la ciudad (y evitar el caos del centro)
- Atascos en Pintores y hasta fallos de cobertura: el encendido de Navidad de Cáceres rompe todos los pronósticos con un lleno histórico
- El nuevo local de copas de la parte antigua de Cáceres abre sus puertas por todo lo alto: no faltaron el jamón ibérico y los embutidos
- Ilusión en el Rodeo de Cáceres por la apertura de un nuevo supermercado: 'Es una magnífica noticia para un barrio en expansión
- Años de infierno': condenados cuatro menores por un caso extremo de hostigamiento continuado a un compañero en Cáceres capital
- El chef cacereño Juanma Zamorano denuncia públicamente una situación de acoso y no descarta acciones legales
- Lizarrán regresa al centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres: 'Necesitamos trabajadores, ofrecemos 1.600 euros netos y 40 horas semanales
- El Supremo condena al director de una residencia de mayores de Cáceres por intrusismo y revelación de secretos