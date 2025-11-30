Ocho viviendas de Aldea Moret en Cáceres desalojadas por riesgo de colapso de la fachada del edificio

Ocho viviendas de la barriada cacereña de Aldea Moret han necesitado ser desalojadas en la noche de este domingo por riesgo de colapso en parte de la fachada de su edificio.

Río Tíber, 6

Concretamente, se trata de los vecinos del inmueble situado en la calle Río Tíber, número 6. Hasta el lugar de los hechos han acudido agentes de la Policía Local y técnicos del ayuntamiento, que han podido constatar el riesgo.

Por seguridad, se ha tomado la decisión de desalojar ocho de las viviendas del bloque. Tres familias han sido realojadas en establecimientos hoteleros de la ciudad por no contar con un lugar donde pasar la noche.

Corte de tráfico

Además, la mencionada vía ha sido cortada al tráfico, despejándose la zona de vehículos. Solo se permite la entrada a garajes.

Este lunes continuará la inspección urbanística del inmueble, tal y como ha informado el Ayuntamiento de Cáceres a través de su departamento de comunicación.

Otro suceso similar

No ha sido el único suceso de estas características que se vive en la ciudad de Cáceres. En abril de 2024 se desplomó el revestimiento de la fachada de un edificio situado en la calle Córdoba de Nuevo Cáceres. Afortunadamente, en aquella ocasión no se produjeron daños personales.