Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Ocho viviendas de Aldea Moret en Cáceres desalojadas por riesgo de colapso de la fachada del edificio

Se ha producido en el inmueble de la calle Río Tíber, 6. La vía está cortada al tráfico y se ha despejado la zona de vehículos

Edificio donde se ha producido el suceso de la calle Río Tíber, en Aldea Moret de Cáceres.

Edificio donde se ha producido el suceso de la calle Río Tíber, en Aldea Moret de Cáceres. / E. P.

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Ocho viviendas de la barriada cacereña de Aldea Moret han necesitado ser desalojadas en la noche de este domingo por riesgo de colapso en parte de la fachada de su edificio.

Río Tíber, 6

Concretamente, se trata de los vecinos del inmueble situado en la calle Río Tíber, número 6. Hasta el lugar de los hechos han acudido agentes de la Policía Local y técnicos del ayuntamiento, que han podido constatar el riesgo.

Por seguridad, se ha tomado la decisión de desalojar ocho de las viviendas del bloque. Tres familias han sido realojadas en establecimientos hoteleros de la ciudad por no contar con un lugar donde pasar la noche.

Corte de tráfico

Además, la mencionada vía ha sido cortada al tráfico, despejándose la zona de vehículos. Solo se permite la entrada a garajes.

Este lunes continuará la inspección urbanística del inmueble, tal y como ha informado el Ayuntamiento de Cáceres a través de su departamento de comunicación.

Noticias relacionadas y más

Otro suceso similar

No ha sido el único suceso de estas características que se vive en la ciudad de Cáceres. En abril de 2024 se desplomó el revestimiento de la fachada de un edificio situado en la calle Córdoba de Nuevo Cáceres. Afortunadamente, en aquella ocasión no se produjeron daños personales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cáceres se prepara para el gran cambio: los nuevos aparcamientos disuasorios que pretenden transformar la ciudad (y evitar el caos del centro)
  2. Atascos en Pintores y hasta fallos de cobertura: el encendido de Navidad de Cáceres rompe todos los pronósticos con un lleno histórico
  3. El nuevo local de copas de la parte antigua de Cáceres abre sus puertas por todo lo alto: no faltaron el jamón ibérico y los embutidos
  4. Ilusión en el Rodeo de Cáceres por la apertura de un nuevo supermercado: 'Es una magnífica noticia para un barrio en expansión
  5. Años de infierno': condenados cuatro menores por un caso extremo de hostigamiento continuado a un compañero en Cáceres capital
  6. El chef cacereño Juanma Zamorano denuncia públicamente una situación de acoso y no descarta acciones legales
  7. Lizarrán regresa al centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres: 'Necesitamos trabajadores, ofrecemos 1.600 euros netos y 40 horas semanales
  8. El Supremo condena al director de una residencia de mayores de Cáceres por intrusismo y revelación de secretos

Juan Valderrama deslumbra en Cáceres con un viaje emocional por la copla y las historias que marcaron una época

Juan Valderrama deslumbra en Cáceres con un viaje emocional por la copla y las historias que marcaron una época

Ocho viviendas de Aldea Moret en Cáceres desalojadas por riesgo de colapso de la fachada del edificio

Ocho viviendas de Aldea Moret en Cáceres desalojadas por riesgo de colapso de la fachada del edificio

Vivir solo en Cáceres en época de inflación: el coste de la independencia frente a la convivencia

Aldea Moret, un poblado minero en Cáceres a la espera de mejoras: "El deterioro salta a la vista"

Los vecinos de Mejostilla en Cáceres reclaman un plan integral para frenar el deterioro del barrio

Los vecinos de Mejostilla en Cáceres reclaman un plan integral para frenar el deterioro del barrio

El atrincheramiento de Cilleros concluye sin heridos tras acceder la Guardia Civil a la vivienda y arrestar a Ramón

El atrincheramiento de Cilleros concluye sin heridos tras acceder la Guardia Civil a la vivienda y arrestar a Ramón

La Ribera del Marco de Cáceres honra su memoria verde con una plantación de olmos dedicada a vecinos y colectivos

La Ribera del Marco de Cáceres honra su memoria verde con una plantación de olmos dedicada a vecinos y colectivos

¿Cuál es el barrio más rico y más pobre de Cáceres? La renta por hogar, al detalle

¿Cuál es el barrio más rico y más pobre de Cáceres? La renta por hogar, al detalle
Tracking Pixel Contents