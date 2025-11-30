Vivienda
Vivir solo en Cáceres en época de inflación: el coste de la independencia frente a la convivencia
Emanciparse se ha convertido en un desafío económico para muchos estudiantes y trabajadores, que recurren a pisos compartidos o a la convivencia en pareja para poder afrontar los gastos diarios
Emanciparse y vivir solo es un paso que muchas personas desean dar, pero que cada vez resulta más costoso y complicado. Entre alquileres cada vez más prohibitivos, facturas y la subida del coste de la vida, muchos estudiantes y jóvenes trabajadores buscan alternativas como compartir piso o vivir en pareja con la idea de reducir gastos y ganar en calidad de vida.
Para muchos, la independencia económica se ha convertido en un desafío que requiere planificación, sacrificio y, en muchos casos, apoyo familiar. La realidad es que vivir solo implica asumir todos los gastos del hogar: desde el alquiler hasta la electricidad, el agua, el internet, la comida y los pequeños extras del día a día. Marina, estudiante en la capital cacereña, recuerda que cuando empezó la carrera, hace 4 años, «era mucho más fácil llegar bien a fin de mes que ahora».
En estas circunstancias, muchas personas buscan maneras de aliviar la carga económica, repartir responsabilidades y elevar su calidad de vida. No obstante, son conscientes de que cada opción tiene sus ventajas y limitaciones, y depende tanto de la situación financiera como de las circunstancias personales y laborales de cada persona.
Sergio Hernández, un joven salmantino que trabaja en Cáceres como profesor interino, admite haberse sorprendido por los altos precios de la vivienda. «Está todo bastante caro», comenta. Tras considerar varias opciones, finalmente se decidió por un piso donde comparte techo con la propia dueña. «Para mí resulta más cómodo, porque no tengo que coordinarme con varias personas para los gastos comunes, aunque también me sale un poco más caro», explica.
Ante estos costes, compartir piso o vivir en pareja aparece como la solución más extendida. «Si viviera en pareja, ganaría en salud y en calidad de vida, aunque seguramente los gastos de un piso completo serían mayores que los de mi habitación actual», asegura Hernández.
La subida generalizada de los precios afecta de lleno a quienes intentan vivir fuera del hogar familiar. «Yo comparto gastos con mis compañeras de piso (luz, agua, wifi), pero la compra mensual me sale por un ojo de la cara. Diría que mínimo 100 euros», lamenta Marina.
En el caso de Sergio, prefiere acudir a un establecimiento más económico y ajustar sus compras para mantener el presupuesto. «Por suerte, vivo frente al Eurospar, que, dentro de lo que cabe, tiene precios considerablemente más bajos que otros supermercados, y así puedo sobrellevar este periodo inflacionario comprando productos algo más baratos», explica.
Pero estas dificultades no se limitan a la alimentación: alquiler, luz, agua, internet, transporte o gimnasio conforman un conjunto de pagos fijos que se han vuelto difíciles de sostener.
Entre la independencia y la comodidad del hogar
A pesar del deseo de emanciparse, la realidad obliga a replantearse cuándo y cómo hacerlo. Juan Bolaños, estudiante de educación infantil, admite que, aunque le gustaría vivir por su cuenta, la comodidad y la seguridad económica de seguir viviendo con sus padres pesan mucho: «Económicamente, ahora mismo sería muy difícil para mí vivir solo, tendría que compartir piso con otras personas», expone el joven cacereño.
«Evidentemente, vivir en casa con tus padres es muy cómodo. Si hubiera más facilidades para independizarse, lo haríamos antes». Esta sensación es común entre quienes, pese a querer independencia, encuentran que los salarios y el coste de vida no acompañan.
A las dificultades económicas se suma la incertidumbre laboral. Para muchos jóvenes y trabajadores, la falta de estabilidad complica no solo independizarse, sino mantener una vida organizada sin riesgos económicos.
Aprender a organizarse
Compartir gastos representa un alivio económico, pero también conlleva un componente emocional y práctico. La convivencia puede aliviar el estrés de mantener un hogar en solitario, repartir responsabilidades y facilitar una vida social más activa.
No obstante, quienes viven fuera del hogar familiar reconocen que implica aprender a gestionar un hogar, afrontar gastos imprevistos y encontrar un equilibrio entre la libertad personal y la responsabilidad económica.
- Cáceres se prepara para el gran cambio: los nuevos aparcamientos disuasorios que pretenden transformar la ciudad (y evitar el caos del centro)
- Ilusión en el Rodeo de Cáceres por la apertura de un nuevo supermercado: 'Es una magnífica noticia para un barrio en expansión
- Atascos en Pintores y hasta fallos de cobertura: el encendido de Navidad de Cáceres rompe todos los pronósticos con un lleno histórico
- Años de infierno': condenados cuatro menores por un caso extremo de hostigamiento continuado a un compañero en Cáceres capital
- El chef cacereño Juanma Zamorano denuncia públicamente una situación de acoso y no descarta acciones legales
- Lizarrán regresa al centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres: 'Necesitamos trabajadores, ofrecemos 1.600 euros netos y 40 horas semanales
- El Supremo condena al director de una residencia de mayores de Cáceres por intrusismo y revelación de secretos
- Cáceres desentierra un tesoro de 17.000 años: arranca la apertura de la Cueva del Conejar