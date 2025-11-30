Vivir solo en Cáceres en época de inflación: el coste de la independencia frente a la convivencia

Emanciparse y vivir solo es un paso que muchas personas desean dar, pero que cada vez resulta más costoso y complicado. Entre alquileres cada vez más prohibitivos, facturas y la subida del coste de la vida, muchos estudiantes y jóvenes trabajadores buscan alternativas como compartir piso o vivir en pareja con la idea de reducir gastos y ganar en calidad de vida.

Para muchos, la independencia económica se ha convertido en un desafío que requiere planificación, sacrificio y, en muchos casos, apoyo familiar. La realidad es que vivir solo implica asumir todos los gastos del hogar: desde el alquiler hasta la electricidad, el agua, el internet, la comida y los pequeños extras del día a día. Marina, estudiante en la capital cacereña, recuerda que cuando empezó la carrera, hace 4 años, «era mucho más fácil llegar bien a fin de mes que ahora».

Marina, estudiante, comparte piso junto a varias compañeras. / Carlos Gil

En estas circunstancias, muchas personas buscan maneras de aliviar la carga económica, repartir responsabilidades y elevar su calidad de vida. No obstante, son conscientes de que cada opción tiene sus ventajas y limitaciones, y depende tanto de la situación financiera como de las circunstancias personales y laborales de cada persona.

Sergio Hernández, un joven salmantino que trabaja en Cáceres como profesor interino, admite haberse sorprendido por los altos precios de la vivienda. «Está todo bastante caro», comenta. Tras considerar varias opciones, finalmente se decidió por un piso donde comparte techo con la propia dueña. «Para mí resulta más cómodo, porque no tengo que coordinarme con varias personas para los gastos comunes, aunque también me sale un poco más caro», explica.

Ante estos costes, compartir piso o vivir en pareja aparece como la solución más extendida. «Si viviera en pareja, ganaría en salud y en calidad de vida, aunque seguramente los gastos de un piso completo serían mayores que los de mi habitación actual», asegura Hernández.

La subida generalizada de los precios afecta de lleno a quienes intentan vivir fuera del hogar familiar. «Yo comparto gastos con mis compañeras de piso (luz, agua, wifi), pero la compra mensual me sale por un ojo de la cara. Diría que mínimo 100 euros», lamenta Marina.

Sergio Hernández trabaja como profesor interino y ha optado por compartir gastos con la propietaria de la vivienda donde reside. / Carlos Gil

En el caso de Sergio, prefiere acudir a un establecimiento más económico y ajustar sus compras para mantener el presupuesto. «Por suerte, vivo frente al Eurospar, que, dentro de lo que cabe, tiene precios considerablemente más bajos que otros supermercados, y así puedo sobrellevar este periodo inflacionario comprando productos algo más baratos», explica.

Pero estas dificultades no se limitan a la alimentación: alquiler, luz, agua, internet, transporte o gimnasio conforman un conjunto de pagos fijos que se han vuelto difíciles de sostener.

Entre la independencia y la comodidad del hogar

A pesar del deseo de emanciparse, la realidad obliga a replantearse cuándo y cómo hacerlo. Juan Bolaños, estudiante de educación infantil, admite que, aunque le gustaría vivir por su cuenta, la comodidad y la seguridad económica de seguir viviendo con sus padres pesan mucho: «Económicamente, ahora mismo sería muy difícil para mí vivir solo, tendría que compartir piso con otras personas», expone el joven cacereño.

«Evidentemente, vivir en casa con tus padres es muy cómodo. Si hubiera más facilidades para independizarse, lo haríamos antes». Esta sensación es común entre quienes, pese a querer independencia, encuentran que los salarios y el coste de vida no acompañan.

Juan Bolaños, estudiante de educación infantil, continúa viviendo en casa de sus padres ante las dificultades. / Carlos Gil

A las dificultades económicas se suma la incertidumbre laboral. Para muchos jóvenes y trabajadores, la falta de estabilidad complica no solo independizarse, sino mantener una vida organizada sin riesgos económicos.

Aprender a organizarse

Compartir gastos representa un alivio económico, pero también conlleva un componente emocional y práctico. La convivencia puede aliviar el estrés de mantener un hogar en solitario, repartir responsabilidades y facilitar una vida social más activa.

No obstante, quienes viven fuera del hogar familiar reconocen que implica aprender a gestionar un hogar, afrontar gastos imprevistos y encontrar un equilibrio entre la libertad personal y la responsabilidad económica.