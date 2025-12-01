Aldea Moret busca soluciones urgentes en Cáceres: limpieza, accesibilidad y falta de espacios infantiles centran la preocupación vecinal

Aldea Moret, uno de los barrios con mayor identidad histórica de Cáceres, continúa reclamando mejoras que solucionen los problemas cotidianos que arrastra desde hace años. Aunque el Ayuntamiento ha iniciado actuaciones puntuales y ha aprobado un plan para recuperar el antiguo poblado minero, los vecinos consideran que la limpieza, el mantenimiento urbano y la accesibilidad siguen siendo asuntos pendientes que condicionan la calidad de vida en la zona.

Medidas insuficientes según los residentes

Entre las principales demandas se encuentra la mejora de la limpieza y el estado del espacio público. El Ayuntamiento ha reforzado el barrido manual y mecánico en calles conflictivas y prevé renovar parte de los contenedores deteriorados, además de estudiar los puntos donde se acumula agua tras lluvias intensas. Sin embargo, los vecinos aseguran que estas actuaciones no son suficientes.

Asociaciones y residentes denuncian que la suciedad vuelve a aparecer pocas horas después de las labores de limpieza. Atribuyen esta situación a comportamientos incívicos, como tirar basura desde ventanas o depositar residuos fuera de horario. Reclaman además más rapidez en la reparación de aceras y calzadas, ya que las baldosas levantadas y los baches continúan siendo un riesgo diario para peatones.

La respuesta vecinal: iniciativas para frenar el incivismo

Ante la lentitud de las mejoras, el propio vecindario ha puesto en marcha iniciativas para combatir el incivismo. Grupos de residentes localizan puntos problemáticos, organizan pequeñas campañas de sensibilización e incluso realizan jornadas de limpieza colaborativa los fines de semana. Las asociaciones vecinales también mantienen un flujo constante de avisos y fotografías al Ayuntamiento para agilizar intervenciones.

Más participación ciudadana en la planificación del barrio

La revitalización de Aldea Moret depende también de una mayor implicación de sus habitantes en la planificación de las inversiones. Vecinos y asociaciones proponen crear mesas de trabajo con técnicos municipales, encuestas públicas y paseos vecinales para identificar prioridades y diseñar mejoras consensuadas. Consideran que la participación directa ayudaría a acelerar proyectos y ajustar las intervenciones a las necesidades reales del barrio.

Un parque infantil, una demanda histórica sin respuesta

La falta de un parque infantil continúa siendo una preocupación central en un barrio donde viven numerosas familias jóvenes. Los residentes plantean alternativas para resolver esta carencia: desde instalar un pequeño parque modular en solares vacíos hasta rehabilitar zonas verdes ya existentes o integrar un espacio infantil en el futuro plan turístico del poblado minero. También proponen la instalación temporal de áreas de juego portátiles mientras llega una solución definitiva.

La accesibilidad, clave para la calidad de vida

El estado del acerado afecta especialmente a personas mayores y a quienes tienen movilidad reducida. Muchos vecinos deben evitar determinados tramos o realizar rodeos para desplazarse con seguridad. Las familias con carritos de bebé también señalan las dificultades que encuentran en su día a día. La falta de accesibilidad, remarcan, no solo limita la movilidad, sino que contribuye a la sensación de abandono.

El papel del Ayuntamiento y el futuro del poblado minero

El consistorio cacereño defiende que trabaja en la recuperación del antiguo poblado minero, con la mejora de infraestructuras, viviendas e itinerarios turísticos. También mantiene reuniones periódicas con asociaciones vecinales y ha reforzado la presencia policial en las calles. Aun así, los residentes consideran que el ritmo de intervención sigue siendo insuficiente para revertir la situación actual.

Consecuencias de no actuar: un barrio con riesgo de mayor deterioro

Los expertos advierten que, si no se actúa de forma consistente, Aldea Moret podría experimentar un deterioro más acusado en los próximos años. Entre las posibles consecuencias se encuentran la pérdida de población joven, un aumento de la inseguridad, la consolidación de la estigmatización del barrio y mayores dificultades para desarrollar su potencial como enclave histórico y turístico.

Mientras tanto, Aldea Moret continúa avanzando gracias al esfuerzo de sus propios vecinos, a la espera de que las mejoras prometidas lleguen y permitan transformar un barrio que conserva un valioso pasado, pero que necesita soluciones urgentes para mirar al futuro.