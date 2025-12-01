Antonio Pariente, párroco de Cáceres: "Calendario de Adviento"

El tiempo de Adviento es uno de los momentos fuertes del calendario litúrgico cristiano. Abarca los cuatro domingos anteriores al día de Navidad. Son unos vientipocos días que quieren servir de preparación para recibir como es debido al niño que va a nacer en el portal. La liturgia pensó que con estas cuatro semanas era suficiente para conseguir su propósito, pero no sé por qué razón esa preparación para el nacimiento, en muchos sitios comienza bastante antes.

El color que se utiliza en las celebraciones del este tiempo es el morado, un color que no está para nada relacionado con la fiesta, al contrario, mas bien es signo de recogimiento, reflexión y meditación.

Lo sucedido la noche de veinticuatro al veinticinco (mas o menos), es de tal calibre que un calendario nuevo se comienza a contar desde ese momento, o sea que ese día fue el uno del año uno. ( No toméis esto al pie de la letra, porque hay otros calendarios que tienen una manera de contar distinta).

Para los que de verdad viven o quieren vivir la Navidad, como lo que realmente es, este tiempo es muy importante. A lo largo de los días de este calendario, intentarán descubrir lo que significa para sus vidas el hecho de que un año mas van a poder vivir la llegada de un Dios que quiere tanto a los hombres y mujeres, que se hace uno de ellos. Y esto son palabras mayores.

No se si serán muchos o serán pocos los que se sitúen de esta manera antes estos días que comienzan, pero tengo claro que la única manera de llegar al pesebre es la que se plantea la navidad como lo que os acabo de decir.

Alredor de este calendario han ido cobrando vida multitud de tradiciones que van mas allá de lo que se celebra: que me decís de las figuras de los belenes tradicionales que se preparan en las casas, las iglesias o lugares públicos, o la música de los populares villancicos que resuenan por todas partes, o los regalos que nos hacemos estos días, o las reuniones familiares favorecidas por el calor de lo que significa lo que celebramos…

No te dejes escapar una nueva Navidad, para ello hay que prepararla bien, desgrana los días de este calendario, como los pasos que vas dando por el camino que terminará donde ya sabes.

Ah, muy importante, acuérdate de los que no van a poder celebrar nada, recuerda que muchos estarán lejos, pero otros están seguro muy cerca, tan cerca que casi ni te lo imaginas.

¡Feliz calendario de Adviento!