Cáceres 2031 genera más de 200 conexiones culturales en el encuentro Periscopio ‘Cultura Participativa’

El programa reúne a jóvenes creadores, profesionales y ciudadanía en dos jornadas de formación, exploración urbana y reflexión colectiva para reforzar la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031

Más de 200 conexiones culturales y nuevas redes de colaboración han surgido este fin de semana en el encuentro Periscopio Cáceres ‘Cultura Participativa’, una cita impulsada por Cáceres 2031 en colaboración con Fundación Contemporánea que ha reunido a jóvenes creadores, profesionales culturales y ciudadanía interesada en el desarrollo cultural de la ciudad.

Las jornadas, celebradas el viernes y el sábado en el Ateneo de Cáceres, han estado orientadas a la formación, el intercambio y la implicación activa de nuevos agentes culturales en el proyecto de ciudad que acompaña la candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031.

Actividades

Una de las actividades más destacadas ha sido Inmersión Cáceres’, un recorrido guiado por distintos puntos de la ciudad que ha permitido observar el patrimonio, los espacios comunitarios y la vida cultural desde una perspectiva renovada. Los participantes han identificado necesidades, oportunidades y posibles líneas de intervención, integrando esta mirada en las reflexiones colectivas desarrolladas posteriormente.

El encuentro ha incluido también talleres formativos, dinámicas de creación colaborativa y un diálogo con Pamela Calsow, gestora cultural de la Corporación Amigos de Panguipulli, que ha compartido experiencias internacionales de participación y desarrollo cultural territorial.

Sesión final

La sesión final se ha centrado en la elaboración conjunta de propuestas destinadas a enriquecer la candidatura de Cáceres 2031. Según ha destacado Iris Jugo, coordinadora general del Consorcio Cáceres 2031, “Periscopio Cáceres ha servido para activar nuevas voces y favorecer el contacto entre agentes culturales jóvenes, profesionales consolidados y la ciudadanía interesada en el desarrollo cultural de la ciudad”.

Por su parte, Begoña Aguirre, coordinadora general de Periscopio, ha valorado la cita como “algo mágico con las conexiones de los agentes locales de aquí, de Cáceres, de Extremadura, y con los internacionales”. A su juicio, “Cáceres 2031 es una construcción fuerte, que está construyendo un camino muy firme. Hay que sacar pecho de los proyectos culturales y de los cimientos sólidos que se están construyendo ahora”.

La candidatura prosigue así su camino fortaleciéndose a través del diálogo entre actores urbanos y rurales, así como entre generaciones, para consolidar un proyecto cultural cohesionado de cara a 2031.

