Cáceres lanza 'Generación 2031', un proyecto que pone a los jóvenes en el corazón de su candidatura a Capital Europea de la Cultura

Cáceres 2031 ha presentado este lunes Generación 2031, una iniciativa estratégica que sitúa a los jóvenes como protagonistas de la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura. El proyecto se dirige especialmente a quienes en 2031 tendrán entre 18 y 25 años, los jóvenes que hoy tienen entre 12 y 19, y busca que sean ellos quienes mejoren la vida cultural que la ciudad proyectará ante Europa.

La presentación tuvo lugar en rueda de prensa con la presencia de Jorge Suárez, concejal de Cultura, Educación y Comercio del Ayuntamiento de Cáceres, e Iris Jugo, coordinadora general del Consorcio Cáceres 2031. Suárez destacó que "Cáceres 2031 no puede entenderse sin la mirada de quienes van a vivirla plenamente. Este proyecto abre un espacio real para que nuestros jóvenes imaginen, creen y participen de forma activa en la vida cultural de la ciudad".

Visibilizar el talento joven

Por su parte, Jugo subrayó que "Generación 2031 es un proceso vivo, abierto y continuado en el tiempo, que acompañará y visibilizará el talento joven, conectando centros educativos, instituciones y agentes culturales en una red creativa que crecerá hasta el año de la capitalidad".

Proceso flexible

La iniciativa invita a los centros educativos de la ciudad a sumarse mediante un proceso flexible, adaptado a cada realidad. La participación se organiza en tres fases: un primer contacto con el Consorcio para manifestar interés, una adhesión formal basada en la voluntad de colaboración, y la participación activa en talleres creativos, laboratorios, retos estudiantiles, espacios de escucha y proyectos cocreados. Cada centro podrá decidir su nivel de implicación, desde acciones puntuales hasta un acompañamiento continuado.

El proyecto busca dar voz y protagonismo a los jóvenes, fomentar su participación en la vida cultural, impulsar competencias creativas, digitales y europeas, y tejer redes entre centros educativos, instituciones y agentes culturales. Además, pretende que los proyectos diseñados por los jóvenes a lo largo de los próximos años formen parte de la programación definitiva de Cáceres 2031.

'Archivo Vivo'

Entre los proyectos que nacen con Generación 2031 se incluye un 'Archivo Vivo', que recogerá año a año las ideas, obras y opiniones de los estudiantes, retos creativos, foros, residencias artísticas específicas para los centros, y acciones transgeneracionales que unirán a jóvenes con mayores.

Iris Jugo invitó a los centros a solicitar presentaciones y diseñar colaboraciones a medida. "Miles de jóvenes podrán vincularse de forma directa a un gran proyecto cultural europeo que dejará una huella duradera en la ciudad. Y necesitamos que los centros sean aliados activos para activar esta energía creativa", concluyó.