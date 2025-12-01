Cáceres se pone serio con los patinetes: nuevas normas, controles y sanciones

El Ayuntamiento de Cáceres ha puesto en marcha una campaña especial para reforzar la seguridad en el uso de los patinetes eléctricos ante el incremento de incidentes. La propuesta combina acciones informativas con un dispositivo intensivo de vigilancia y control en distintos puntos de la ciudad, coincidiendo además con el aumento habitual de ventas de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) durante el periodo navideño.

Durante el acto de presentación de la iniciativa, celebrado este lunes, el concejal de Servicios Públicos, Movilidad y Seguridad, Pedro Muriel, ha insistido en que los patinetes “no son un juguete” y deben ser tratados como vehículos, ya que están sujetos a la normativa de tráfico.

En este sentido, ha recordado que únicamente pueden utilizarlos personas mayores de 16 años y que su circulación está limitada estrictamente a la calzada. De esta forma, queda prohibido el uso en aceras, zonas peatonales y parques. También es obligatorio llevar casco, respetar los pasos de peatones y cumplir con la señalización y los límites de velocidad.

Nuevas obligaciones legales

Muriel ha subrayado además las nuevas obligaciones legales que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2026: todos los VMP deberán contar con un seguro de responsabilidad civil, y desde 2027 será imprescindible disponer del certificado de características técnicas. Los modelos vendidos desde 2024 ya incorporan este certificado, mientras que los anteriores tendrán que adaptarse para cumplir la normativa.

El edil ha señalado que gran parte de estas normas siguen siendo desconocidas para muchos usuarios pese al incremento de siniestros registrados. Según datos de la Policía Local, en 2022 se registraron 3 accidentes; en 2023 aumentaron a 10; en 2024 la cifra subió a 15; y en lo que va de 2025 se han producido un total de 21 accidentes.

Por lo tanto, el incremento de la siniestralidad en accidentes de tráfico en la ciudad donde hay patinetes eléctricos implicados ha crecido un 600%. Para contextualizar estas cifras, las autoridades recuerdan que, aunque circulan muchas más bicicletas que patinetes, este año solo se han producido 6 accidentes con bicicletas.

Campaña navideña

Para frenar esta tendencia, el equipo de Gobierno ha activado un operativo especial de control, que contará con agentes a pie y en patrulla, además de controles específicos en distintos puntos de la capital cacereña. El objetivo, según Muriel, “no se trata de sancionar por sancionar, sino de prevenir accidentes, proteger a la ciudadanía y garantizar una movilidad ordenada y segura”.

El jefe de la Policía Local, Marcos Durán, ha recalcado que los patinetes están considerados vehículos a todos los efectos, por lo que tienen prohibido acceder a zonas restringidas como la plaza Mayor o la ciudad monumental, salvo autorización expresa. También ha recordado que su uso es individual —no pueden viajar dos personas en un mismo patinete— y que los conductores pueden ser sometidos a controles de alcohol y drogas igual que el resto de vehículos.

A su vez, también ha informado de que las denuncias por un uso indebido de VMP han pasado de 7 en 2024 a 33 en lo que va de año. "Nuestro objetivo es evitar accidentes que, en muchos casos, están relacionados con comportamientos temerarios o con el desconocimiento de la normativa”, ha señalado.

Tanto Muriel como Durán han apelado a la responsabilidad de los usuarios para garantizar una convivencia segura en las calles de Cáceres. Coinciden en que el patinete puede ser un buen aliado para la movilidad urbana siempre que se utilice con prudencia y respeto.