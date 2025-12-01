Cáceres y Portugal avanzan en la candidatura conjunta de las cuevas de Maltravieso y Escoural a Patrimonio Mundial

La directora general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, Adela Rueda Márquez de la Plata, ha mantenido este miércoles una reunión de trabajo con instituciones portuguesas para seguir avanzando en la candidatura conjunta a Patrimonio Mundial de las cuevas de Maltravieso (Cáceres) y Escoural (Montemor-o-Novo).

El encuentro, celebrado en la localidad alentejana, forma parte de la estrategia compartida para coordinar criterios y definir los pasos necesarios antes de presentar la propuesta ante la Unesco, según ha informado la Junta.

Escoural

La jornada comenzó con una visita técnica a la cueva de Escoural, donde se expusieron los últimos resultados científicos sobre la datación de sus manifestaciones parietales. Estos avances aportan nuevas evidencias sobre la antigüedad y relevancia de las pinturas conservadas en el enclave portugués.

Visita a la cueva de Maltravieso en Cáceres / Jero Morales

Ambos yacimientos son los únicos del suroeste peninsular que conservan evidencias arqueológicas esenciales para comprender las fases iniciales de la creación de arte rupestre por parte del ser humano. Las investigaciones del proyecto FIRST ART, liderado por la Junta junto a instituciones científicas de Portugal, Alemania, Inglaterra, Italia y China, han confirmado la existencia de símbolos de enorme antigüedad, entre ellos las huellas de manos de Maltravieso, con más de 67.000 años, consideradas las pinturas rupestres más antiguas del mundo.

Piezas clave

La interacción histórica y científica de Escoural y Maltravieso los convierte en "piezas clave" para entender los primeros estadios del comportamiento simbólico humano. Su "valor universal, único y excepcional" sustenta la propuesta transnacional de candidatura a Patrimonio Mundial.

A la reunión asistieron, además de Rueda, el jefe de la Sección de Arqueología, Hipólito Collado Giraldo. Por parte de Portugal participaron la vicepresidenta del Instituto de Património Cultural, Ana Catarina Sousa; representantes de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Alentejo; miembros de la Universidad Politécnica de Tomar; y responsables municipales de Montemor-o-Novo, encabezados por su alcalde, Carlos Pinto de Sá, y la concejal de Turismo, Paula Martins.

Cáceres

El encuentro concluyó con el acuerdo de convocar una nueva reunión en 2026 en Cáceres, donde se firmará un protocolo de colaboración y se formalizará la creación de un equipo internacional que coordinará los siguientes pasos hacia el expediente Patrimonio Mundial Escoural-Maltravieso.