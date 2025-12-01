Una cadena de restaurantes oriental con opciones veganas y vegetarianas aterriza en San Pedro de Alcántara de Cáceres para reemplazar a Ginos

Adiós Ginos, hola Jiang Nan. Relevo en la restauración de la calle San Pedro de Alcántara con el cierre del establecimiento de comida italiana y la apertura de una cadena oriental que ofrecerá comida asiática. En las últimas semanas se venía especulando con cuál sería el negocio que aterrizaría en esta céntrica vía de la ciudad, pero la cartelería que han instalado en su fachada principal ya lo deja claro.

Ginos abrió en el año 2017 y echó el cierre hace unos meses, este 2025. La restauración ha venido ganando mucho peso en esta zona de la ciudad, donde también ha pasado varios años emplazado el 100 Montaditos. Además, hay un Sibuya y en las próximas semanas abrirá un Restaurante Lateral.

San Pedro de Alcántara, 16

El inmueble del número 16 de la calle será utilizado en las próximas semanas por la cadena de restaurantse Jiang Nan, que presume de ofrecer la comida asiática y la define como la mejor valorada del planeta. "Nuestro éxito reside en la excelente combinación de sabores y texturas, elaborados sin abandonar nuestras tradiciones". En su carta, destacan los pescados, verduras, mariscos y arroz.

Jiang Nan, actualmente en obras. / E. P.

Además, ofrecen opciones para todas las dietas, tanto veganos como vegetarianos y tendrán un menú diario. Actualmente, cuentan con otro local en la Latina de Madrid, en la calle Huerta de Castañeda. Actualmente, se encuentran acometiendo las obras necesarias para la apertura del nuevo local en la capital cacereña.