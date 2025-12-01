Negocios
Una cadena de restaurantes oriental con opciones veganas y vegetarianas aterriza en San Pedro de Alcántara de Cáceres para reemplazar a Ginos
Ofrecerán comida asiática y presumen de su combinación de sabores y texturas
Adiós Ginos, hola Jiang Nan. Relevo en la restauración de la calle San Pedro de Alcántara con el cierre del establecimiento de comida italiana y la apertura de una cadena oriental que ofrecerá comida asiática. En las últimas semanas se venía especulando con cuál sería el negocio que aterrizaría en esta céntrica vía de la ciudad, pero la cartelería que han instalado en su fachada principal ya lo deja claro.
Ginos abrió en el año 2017 y echó el cierre hace unos meses, este 2025. La restauración ha venido ganando mucho peso en esta zona de la ciudad, donde también ha pasado varios años emplazado el 100 Montaditos. Además, hay un Sibuya y en las próximas semanas abrirá un Restaurante Lateral.
San Pedro de Alcántara, 16
El inmueble del número 16 de la calle será utilizado en las próximas semanas por la cadena de restaurantse Jiang Nan, que presume de ofrecer la comida asiática y la define como la mejor valorada del planeta. "Nuestro éxito reside en la excelente combinación de sabores y texturas, elaborados sin abandonar nuestras tradiciones". En su carta, destacan los pescados, verduras, mariscos y arroz.
Además, ofrecen opciones para todas las dietas, tanto veganos como vegetarianos y tendrán un menú diario. Actualmente, cuentan con otro local en la Latina de Madrid, en la calle Huerta de Castañeda. Actualmente, se encuentran acometiendo las obras necesarias para la apertura del nuevo local en la capital cacereña.
- Atascos en Pintores y hasta fallos de cobertura: el encendido de Navidad de Cáceres rompe todos los pronósticos con un lleno histórico
- El nuevo local de copas de la parte antigua de Cáceres abre sus puertas por todo lo alto: no faltaron el jamón ibérico y los embutidos
- Una discusión por dinero, motivo por el que un hombre lleva 20 horas atrincherado en su casa en Cilleros (Cáceres)
- Ilusión en el Rodeo de Cáceres por la apertura de un nuevo supermercado: 'Es una magnífica noticia para un barrio en expansión
- Años de infierno': condenados cuatro menores por un caso extremo de hostigamiento continuado a un compañero en Cáceres capital
- El chef cacereño Juanma Zamorano denuncia públicamente una situación de acoso y no descarta acciones legales
- Lizarrán regresa al centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres: 'Necesitamos trabajadores, ofrecemos 1.600 euros netos y 40 horas semanales
- Julián Pantrigo López, un maestro de Zarza la Mayor (Cáceres) que sufrió los problemas de la posguerra española