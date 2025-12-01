Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Del colectivo Hispania Nostra

Cinco monumentos cacereños suman más de 15 años en la Lista Roja del Patrimonio

El convento de San Antonio de Padua se lleva la palma al formar parte del listado desde diciembre de 2007; le siguen el Castillo de Peñafiel, la ermita medieval de San Jorge y el castillo de Trevejo

Eduardo Villanueva

Cáceres

Cinco monumentos de la provincia de Cáceres engrosan la Lista Roja del Patrimonio del colectivo Hispania Nostra desde hace más de 15 años; esperando una intervención integral que devuelva a estos espacios emblemáticos algo de su esplendor de antaño. El convento de San Antonio de Padua se lleva la palma al formar parte del listado desde diciembre de 2007; le siguen el castillo de Peñafiel, la ermita medieval de San Jorge y el castillo de Trevejo.

Una mujer realiza fotos dentro del convento de San Antonio de Padua, antes de que fuera vallado.

Una mujer realiza fotos dentro del convento de San Antonio de Padua, antes de que fuera vallado. / EL PERIÓDICO

Desde 2007

Es una referencia a nivel patrimonial y podría serlo a nivel turístico. Pero también llegó a ser declarado como uno de los monumentos en mayor peligro de Europa por su estado de conservación. Hablamos del convento franciscano (fundado en 1476) de San Antonio de Pádua, en Garrovillas de Alconétar. Lleva desde 2007 años en la Lista Roja y su acceso se tuvo que clausurar para evitar actos vandálicos que degradaran aún más el espacio.

En 2020, los dueños lo donaron gratuitamente a la Junta de Extremadura. En marzo de 2022 finalizaron las obras de limpieza, consolidación y restauración del convento, con una inversión total de 103.514 euros (por parte de la Junta) y, posteriormente, la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, anunció la pretensión de «restaurar y consolidar los espacios en mejor estado de conservación para un futuro uso cultural y turístico, protegiendo y acondicionando el resto de zonas para facilitar una visita pública, cómoda y segura».

Le sigue el castillo bereber en origen (siglo IX) de Peñafiel o de Racha Rachel (en Zarza la Mayor), en el listado desde septiembre de 2008. Según el colectivo, «la torre del homenaje se encuentra en aceptable estado de conservación, pero en general el estado es de ruina y todo el complejo se encuentra invadido por la vegetación».

Ruinas

En tercer lugar, la ermita de San Jorge, del siglo XIV, a las afueras de Cáceres y que alberga frescos medievales de gran valor; en el listado desde diciembre de 2008. Patrimonio ha avanzado una inversión de 384.814 euros en su rehabilitación integral; en las últimas semanas se ha estado hormigonando.

En cuarto lugar, las ruinas del castillo de Trevejo, en la Sierra de Gata, de estampa fantasmagórica y sobre un cerro rocoso, que confieren ese halo de misterio a este singular enclave, en el listado desde junio de 2009. Tiene su origen en una fortaleza musulmana del siglo XII. «En 2014 se produjeron varios hundimientos en una de las torres del castillo. Actualmente, parte de sus dependencias se utilizan como cementerio municipal», señala el colectivo.

Y en quinto lugar, la Casa Rectoral de Santa María; casa plateresca de principios del siglo XVI en la Villa Medieval de Trujillo (en el listado desde julio de 2009). Es un edificio singular y una de las ventanas de la casa es el único ejemplo de estilo colonial en Trujillo. Es el único de los monumentos citados que no es Bien de Interés Cultural (BIC). «En ruina progresiva. Convertida en vertedero de basuras donde abundan las ratas. Las valiosas galerías han desaparecido», lamentan desde el colectivo.

