Cribado completo a los cientos de edificios construidos en Cáceres entre 1980 y 2007 para prevenir más derrumbes

Los derrumbes de fachadas en Cáceres se están convirtiendo en algo habitual en los últimos años. Por ello, y sobre todo después del último suceso con riesgo extremo de caída en la avenida Río Tíber de Aldea Moret, el ayuntamiento ha comunicado una serie de avances en el plan de inspección de edificios que se anunció el pasado verano para prevenir más derrumbes.

El alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, ha anunciado que ya se han identificado los edificios que van a ser objeto de inspección. De momento, y aunque no se conoce el número exacto, se ha definido que van a ser aquellos que se construyeron a partir del año 1980 y hasta que se aprobó el Código Técnico de Edificación en el año 2007, que tengan más de tres plantas y que tengan una situación técnica de edificación similar a los que se están viendo afectados.

Jorge Valiente

Edificios

"Estos son los edificios que por parte de los servicios técnicos nos informan que están sujetos a esas técnicas constructivas que pueden tener algún riesgo de derrumbe de fachada", ha explicado el alcalde, que ha añadido que ya se han identificado temporalmente y geográficamente los edificios.

Según ha indicado, ahora "se están terminando de redactar ya los pliegos para, por distritos, encargar ese informe a una empresa externa que haga una primera evaluación de los edificios que están comprendidos en ese periodo de tiempo para comunicarles si hubiese algún riesgo a las diferentes propiedades", que tendrán que asumir el arreglo.