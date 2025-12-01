Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tras el suceso de Aldea Moret

Cribado completo a los cientos de edificios construidos en Cáceres entre 1980 y 2007 para prevenir más derrumbes

Serán objeto de inspección las edificaciones de estos 27 años que tengan más de tres plantas

Rafa Mateos, alcalde de Cáceres.

Rafa Mateos, alcalde de Cáceres. / Jorge Valiente

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Los derrumbes de fachadas en Cáceres se están convirtiendo en algo habitual en los últimos años. Por ello, y sobre todo después del último suceso con riesgo extremo de caída en la avenida Río Tíber de Aldea Moret, el ayuntamiento ha comunicado una serie de avances en el plan de inspección de edificios que se anunció el pasado verano para prevenir más derrumbes.

El alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, ha anunciado que ya se han identificado los edificios que van a ser objeto de inspección. De momento, y aunque no se conoce el número exacto, se ha definido que van a ser aquellos que se construyeron a partir del año 1980 y hasta que se aprobó el Código Técnico de Edificación en el año 2007, que tengan más de tres plantas y que tengan una situación técnica de edificación similar a los que se están viendo afectados.

VIDEO | Varias familias desalojadas en Aldea Moret por riesgo de colapso de una fachada

VIDEO | Varias familias desalojadas en Aldea Moret por riesgo de colapso de una fachada

Jorge Valiente

Edificios

"Estos son los edificios que por parte de los servicios técnicos nos informan que están sujetos a esas técnicas constructivas que pueden tener algún riesgo de derrumbe de fachada", ha explicado el alcalde, que ha añadido que ya se han identificado temporalmente y geográficamente los edificios.

Noticias relacionadas y más

Según ha indicado, ahora "se están terminando de redactar ya los pliegos para, por distritos, encargar ese informe a una empresa externa que haga una primera evaluación de los edificios que están comprendidos en ese periodo de tiempo para comunicarles si hubiese algún riesgo a las diferentes propiedades", que tendrán que asumir el arreglo.

Galería | Edificio con la fachada en riesgo de derrumbe de Aldea Moret

Galería | Edificio con la fachada en riesgo de derrumbe de Aldea Moret

Ver galería

Galería | Edificio con la fachada en riesgo de derrumbe de Aldea Moret /

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Atascos en Pintores y hasta fallos de cobertura: el encendido de Navidad de Cáceres rompe todos los pronósticos con un lleno histórico
  2. El nuevo local de copas de la parte antigua de Cáceres abre sus puertas por todo lo alto: no faltaron el jamón ibérico y los embutidos
  3. Una discusión por dinero, motivo por el que un hombre lleva 20 horas atrincherado en su casa en Cilleros (Cáceres)
  4. Ilusión en el Rodeo de Cáceres por la apertura de un nuevo supermercado: 'Es una magnífica noticia para un barrio en expansión
  5. Años de infierno': condenados cuatro menores por un caso extremo de hostigamiento continuado a un compañero en Cáceres capital
  6. El chef cacereño Juanma Zamorano denuncia públicamente una situación de acoso y no descarta acciones legales
  7. Lizarrán regresa al centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres: 'Necesitamos trabajadores, ofrecemos 1.600 euros netos y 40 horas semanales
  8. Julián Pantrigo López, un maestro de Zarza la Mayor (Cáceres) que sufrió los problemas de la posguerra española

El "menosprecio" de Junta y Ayuntamiento propician el impulso económico del Festival de Cine Cáceres por parte de la Diputación

El "menosprecio" de Junta y Ayuntamiento propician el impulso económico del Festival de Cine Cáceres por parte de la Diputación

Niño herido en 1929 por la caída de una farola en la Plaza Mayor de Cáceres: antecedentes y otros casos en Extremadura

Niño herido en 1929 por la caída de una farola en la Plaza Mayor de Cáceres: antecedentes y otros casos en Extremadura

Cribado completo a los cientos de edificios construidos en Cáceres entre 1980 y 2007 para prevenir más derrumbes

Cribado completo a los cientos de edificios construidos en Cáceres entre 1980 y 2007 para prevenir más derrumbes

Juicio al ex jefe de la Policía Local de Cáceres: en la Audiencia Provincial, el 18 de diciembre

Juicio al ex jefe de la Policía Local de Cáceres: en la Audiencia Provincial, el 18 de diciembre

Los restos arqueológicos de la calzada romana Vía de la Plata en la Ronda Sureste serán visitables desde una gran pasarela

Los restos arqueológicos de la calzada romana Vía de la Plata en la Ronda Sureste serán visitables desde una gran pasarela

Ser pescadero en Cáceres: un oficio al borde del naufragio

Gala, la cantante extremeña antes conocida como Fátima Risco, lanza desde Cáceres su nuevo single

Gala, la cantante extremeña antes conocida como Fátima Risco, lanza desde Cáceres su nuevo single

La Ronda Sur de Cáceres abrirá al tráfico por fases: la primera, en abril del año que viene

La Ronda Sur de Cáceres abrirá al tráfico por fases: la primera, en abril del año que viene
Tracking Pixel Contents