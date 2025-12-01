Desalojo en Aldea Moret: el PSOE denuncia que el Ayuntamiento de Cáceres no ha ejecutado “ni un euro” del presupuesto de rehabilitación de viviendas municipales

El Grupo Municipal Socialista (GMS) del Ayuntamiento de Cáceres ha criticado “el abandono” del Gobierno popular de Rafael Mateos (PP) en materia de vivienda y gestión de barrios, tras el desalojo ejecutado este domingo en Aldea Moret por riego de derrumbe de una fachada; así como el hecho de que “no se haya ejecutado ni un euro” del medio millón de euros presupuestado este 2025 para la rehabilitación de viviendas de titularidad municipal y que no se haya puesto en marcha en esta legislatura un plan de inspección de edificios.

'Evidencias'

Según la portavoz del GMS, Belén Fernández, hay una “dejadez” por parte del Gobierno local que “se evidenció dramáticamente en la jornada de ayer con el riesgo de derrumbe y el desalojo” de los vecinos del edificio de la calle Río Tíber. Y ha lamentado que la falta de gestión municipal obligue a esperar a “situaciones extremas” para actuar.

La portavoz denuncia la “negativa” a ejecutar ese medio millón de euros destinados a la rehabilitación de vivienda pública, con el objetivo de ampliar el parque de vivienda pública para alquiler asequible. Además, ha subrayado la “irresponsabilidad” del equipo de gobierno al “mantener paralizado” el anuncio de un plan de inspección de edificios, que “se prometió hace más de un año para prevenir este tipo de sucesos, y que nunca se ha puesto en marcha”.

En rueda de prensa, Fernández ha incidido en que la “única respuesta del alcalde” a estas emergencias es “el compromiso de parchear a posteriori; cuando lo que se debería estar es actuando de manera integral y preventiva para que no se den estas situaciones”, en referencia al desalojo de ocho familias.

Manifestación en Madrid

Finalmente, la portavoz socialista ha contrastado la “inacción municipal” con la dedicación política del alcalde, y ha señalado la “rentabilidad del trabajo que se ha hecho en anteriores legislaturas”, en referencia a la visita a las obras de la Ronda Sur por parte del regidor este mismo lunes, “donde, a base de fotos, siguen rentabilizando un trabajo que proviene de la anterior legislatura”.

En contraposición, Fernández ha criticado que Mateos sí tenga dedicación para ir a una manifestación en Madrid “a mimetizarse con las proclamas de la señora Ayuso, que son las mismas que las de la ultraderecha, dejando atrás ese carácter de hombre moderado que se le presumía”, en referencia a la manifestación del PP convocada este domingo en el Templo de Debod; “un gesto que demuestra que a Mateos le ocupa más la confrontación que la ciudad”.